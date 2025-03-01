Развод Комарова и Кучеренко: СМИ нашли записи в судебном реестре (скриншоты)

О том, что ведущий тревел-шоу разводится, ходили слухи. Теперь в судебном реестре нашли подтверждение.

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Ведущий известного шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров разводится с женой, моделью и ведущей Александрой Кучеренко. По информации блогера-сплетника Богдана Беспалова, дело о расторжении брака нашли его подписчики. Точной даты проведения суда пока нет.

Еще месяц назад журналисты сообщали, что слухи о разводе бушуют уже давно. Поводом для домыслов стало то, что пара не делится подробностями своей личной жизни с поклонниками, а также Александра порой появляется в своих социальных сетях без обручального кольца.

Также они не появлялись вместе на публике, не посещали светские мероприятия, а запросы журналистов игнорировали. Теперь в сети появилось сообщение со сканом заявления о разводе, которое было подано в Подольский районный суд Киева.

Скриншот из судебного реестра Фото: Скриншот

Напомним, роман между Дмитрием Комаровым и "Мисс Украина — 2016" Александрой Кучеренко начался после проекта "Танцы со звездами", где они выступали в паре. В 2019 году они официально поженились, однако долго скрывали это.

Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко Фото: Соцсети

Повенчаться они планировали в Иерусалиме, куда полетели одним самолетом, но выбрали разные места, чтобы их не заметили вместе.

Напомним, накануне украинский журналист и путешественник Дмитрий Комаров объявил о возвращении тревел-проекта "Мир наизнанку. Украина". Съемки состоялись зимой на острове Змеиный, который украинские воины освободили от россиян летом 2022 года.