Батьки Б'янки Цензорі засмучені її рішенням: що сталося

Батьки дівчини щиро вірили, що їй вдасться вирватися з-під його контролю.

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Спочатку друзі Б'янки Цензорі були розчаровані тим, що вона з чоловіком, Каньє Вестом, дала привід для чуток про розлучення, яке виглядало як піар, а тепер і батьки дівчини висловили своє розчарування, пише Daily Mail.

За словами джерел таблоїду, Лео і Александра Цензорі, батько і мати дівчини, які живуть в Австралії, почуваються обдуреними своєю донькою, оскільки вони щиро вірили, що вона нарешті піде від Каньє Веста. Однак Б'янка розвіяла всі припущення, з'явившись на тлі чуток про розлучення разом з Каньє на шопінгу і виглядаючи при цьому дуже задоволеною.

"Її батьки шоковані тим, що вони бачать, — вони почуваються обдуреними, бо Б'янка сказала їм, що готується піти. Вони не можуть зрозуміти, що відбувається, і відчувають, що її контролюють", — каже один з інсайдерів.

Під час недавньої поїздки додому дружина репера говорила рідним, що планує розлучитися з чоловіком. Натомість Каньє підігрівав чутки про прийдешнє розлучення, кажучи друзям, що хоче переїхати жити в Токіо, покінчити зі шлюбом і бути самотнім.

Друзі Б'янки кажуть, що Каньє контролює її Фото: Donda Times/Х

Явний поворот Б'янки на 360 градусів змусив близьких ще більше турбуватися про рівень контролю, який Каньє може мати в їхніх стосунках.

"Сім'я Б'янки зараз у повному замішанні. Її сестра щойно провела час із нею в Лос-Анджелесі, і вона на власні очі побачила, наскільки неблагополучним є шлюб Б'янки. Коли вона повернулася додому, вона сказала всім, що більше не може цього виносити, а потім раптово повернулася до Японії та закохалася в Каньє", — каже ще один інформатор.

Люди з оточення Б'янки зазначають, що її історія постійно змінюється, і ніхто не знає, що буде далі:

"Якщо Каньє може мати над нею такий контроль, що вона нечесна зі своєю сім'єю і друзями, це лякає".

Після того як подружжя спростувало чутки про розлучення, багато хто з наближених до пари дійшов висновку, що на такий крок Каньє і Б'янка пішли заради того, щоб підігріти інтерес, що падає, до себе на порозі виходу нового альбому музиканта.

"Вони обидва знають, що люди просто не звертають на них уваги, і що її оголеного вбрання недостатньо, щоб утримувати інтерес людей. Усі бачили її голою, тепер нема чому дивуватися", — кажуть джерела.

Каньє одружений на Б'янці з грудня 2022 року. Вони одружилися всього через місяць після того, як він розлучився з Кім Кардаш'ян.

Раніше Фокус писав, що Б'янка Цензорі з'явилася поруч з дітьми Каньє Веста в дуже відвертому одязі.