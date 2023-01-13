Каньє Вест таємно одружився, — TMZ

ЗМІ писали про те, що нинішня дружина артиста схожа на Кім Кардаш'ян.

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45-річний американський репер Каньє Вест одружився з колишньою архітектурною дизайнеркою у Yeezy Б'янці Цензорі, а про таємну церемонію першим повідомив портал TMZ.

З посиланням на свої джерела ресурс повідомляє, що у Ye та Б'янки нещодавно була якась весільна церемонія, проте свідоцтва про шлюб ніхто не бачив.

"З усім тим, він поводиться з нею як з дружиною… На цьому тижні, коли він і Б'янка прибули в Waldorf Astoria в Бев-Гіллз, на Ye була обручка, і нам сказали, що перстень символізує його відданість їй після церемонії", — наголошують журналісти.

Буквально минулого місяця Каньє випустив нову пісню під назвою "Censori Overload" — ще одну шану своїй новій жінці. Хоча лірика, здається, не пов'язує його безпосередньо з нею, є деякі можливі підказки щодо того, чому він хотів провести швидку весільну церемонію. Рядок "І в Біблії сказано: "Я не можу більше займатися сексом до заміжжя" здається доречним.

Раніше ЗМІ неодноразово писали про те, що Б'янка дуже схожа на колишню дружину музиканта Кім Кардаш'ян. Проте жінка підстриглася та перефарбувалася у блондинку.

Поки ніхто з пари не прокоментував чутки про шлюб.

Нагадаємо, нещодавно репер оскандалився антисемітськими заявами і втратив більшу частину свого статку. Після провокаційних висловлювань Каньє Веста про рух Black Lives Matter, євреїв та Путіна репутація артиста зазнала значних змін. З Вестом відмовилися співпрацювати навіть його добрі друзі — бренд Balenciaga, Vogue тощо.