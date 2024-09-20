Б'янка Цензорі з'явилася поруч із дітьми Каньє Веста в дуже відвертому одязі

Дівчина проігнорувала прохання Кім Кардаш'ян одягатися скромніше поруч із її дітьми.

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29-річна Б'янка Цензорі, дружина 47-річного американського репера Каньє Веста, недовго ходила у скромних вбраннях і знову епатувала публіку в Токіо, попри те, що з ними були малолітні сини музиканта, пише Daily Mail.

Сімейство помітили в супермаркеті. Б'янка розгулювала магазином у прозорому топі, під яким не було спідньої білизни, і роздивитися її груди могли всі охочі.

Вона завершила свій образ обтислими сірими легінсами і зачесала свої темні локони назад у пучок.

Каньє традиційно був одягнений з ніг до голови. На ньому була чорна толстовка з капюшоном, такого ж кольору спортивні штани і сонцезахисні окуляри.

З ними в супермаркет вирушили восьмирічний Сейнт і п'ятирічний Псалм, сини Веста від шлюбу з Кім Кардаш'ян.

Раніше Кім просила Б'янку одягатися скромніше поруч із її дітьми, певний час дівчина дослухалася до неї, проте останні виходи показують, що вона почала ігнорувати вимогу своєї попередниці.

Нещодавно Каньє вивів на сцену всіх своїх чотирьох дітей. Він здивував шанувальників на спортивному стадіоні Wuyuan River у Хайнані (Китай) під час своєї вечірки Vultures Listening Party, запросивши Норт, Сейнта, Чикаго і Псалма долучитися до нього для енергійного сету.

Бьянка знімала все, що відбувається, на телефон.

Під час шоу Каньє з дітьми виконав трек "Everybody", який репер випустив без офіційного дозволу групи Backstreet Boys.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі одягається зовсім по-іншому, коли поруч немає Каньє Веста.