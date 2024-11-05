У прозорих легінсах і крихітному топі: Б'янка Цензорі відвідала McDonald's у Токіо (фото)

Незважаючи на консервативні звичаї японців, Б'янка Цензорі продовжує одягатися нескромно, обираючи максимально відкриті та прозорі речі.

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Каньє Вест і Б'янка Цензорі, яких нещодавно "розводили" таблоїди, продовжують проводити час у Японії. Пару помітили в Токіо, де вони в місцевому McDonald's розглядали меню і робили замовлення, пише Daily Mail.

Якщо Каньє був традиційно одягнений з ніг до голови в зелену куртку і білі штани, його дружина мала за місцевими мірками зухвалий вигляд. Цензорі одягла прозорі легінси зі спандексу, під якими не було видно спідньої білизни, і крихітний топ без бретелей.

Шанувальник, який помітив пару, написав у X: "Мій друг щойно трохи поговорив із Каньє Вестом у McDonald's у Токіо".

Нещодавно ЗМІ повідомили про те, що Каньє вже понад місяць не відвідував своїх чотирьох дітей, матір'ю яких є Кім Кардаш'ян. Востаннє його фотографували з Норт, Чакаго, Псалмом і Сейнтом, коли вони виступали разом на заході з нагоди виходу його альбому в Китаї 15 вересня.

З чуток, Вест і Цензорі планують влаштуватися в Токіо надовго. Минулого тижня їх знову бачили разом, коли вони гуляли з друзями, такими як модель Лука Саббат, у клубі Harajuku. 29-річна красуня з'явилася на публіці в абсолютно невластивому їй стилі. Зазвичай її гардероб складається з пікантних образів, але цього разу він був набагато скромнішим. Вона одягла неймовірно гламурну білу пишну шубу, довжиною до середини стегна з величезним коміром. Свій образ Цензорі доповнила бежево-рожевими туфлями з гострим носком на високих підборах і невеликим клатчем. Її було не впізнати в білій короткій перуці.

Раніше Фокус писав, що друзі Б'янки Цензорі і Каньє Веста звинуватили їх у брехні.