В прозрачных леггинсах и крошечном топе: Бьянка Цензори посетила McDonald's в Токио (фото)

Несмотря на консервативные нравы японцев, Бьянка Цензори продолжает одеваться нескромно, выбирая максимально открытые и прозрачные вещи.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори, которых недавно "разводили" таблоиды, продолжают проводить время в Японии. Пару заметили в Токио, где они в местном McDonald's рассматривали меню и делали заказ, пишет Daily Mail.

Если Канье был традиционно одет с ног до головы в зеленую куртку и белые штаны, его супруга выглядела по местным меркам вызывающе. Цензори надела прозрачные леггинсы из спандекса, под которыми не наблюдалось нижнего белья, и крошечный топ без бретелек.

Поклонник, заметивший пару, написал в X: "Мой друг только что немного поболтал с Канье Уэстом в McDonald's в Токио".

Недавно СМИ сообщили о том, что Канье уже больше месяца не навещал своих четырех детей, матерью которых является Ким Кардашьян. В последний раз его фотографировали с Норт, Чакаго, Псалмом и Сэйнтом, когда они выступали вместе на мероприятии по случаю выхода его альбома в Китае 15 сентября.

По слухам, Уэст и Цензори планируют обосноваться в Токио надолго. На прошлой неделе их снова видели вместе, когда они гуляли с друзьями, такими как модель Лука Саббат, в клубе Harajuku. 29-летняя красавица появилась на публике в совершенно несвойственном ей стиле. Обычно ее гардероб состоит из пикантных образов, но на этот раз он был гораздо скромнее. Она надела невероятно гламурную белую пышную шубу, длинной до середины бедра с огромным воротником. Свой образ Цензори дополнила бежево-розовыми туфлями с острым носком на высоких каблуках и небольшим клатчем. Ее было не узнать в белом коротком парике.

Ранее Фокус писал, что друзья Бьянки Цензори и Канье Уэста обвинили их во лжи.