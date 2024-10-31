В белом парике и шубе: Бьянка Цензори с Канье Уэстом посетили ночной клуб в Токио (фото, видео)

Несмотря ни на что, Канье Уэст и Бьянка Цензори проводят время вместе. В последнее время они спровоцировали слухи о своем разрыве, но многие считают их рекламным трюком рэпера.

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Бьянка Цензори, одетая с головы до ног, вместе со своим мужем, скандально известным рэпером Канье Уэстом, была замечена в Токио во время посещения ночного клуба, сообщает Daily Mail.

29-летняя красавица появилась на публике в совершенно несвойственном ей стиле. Обычно ее гардероб обычно состоит из пикантных образов, но на этот раз он был гораздо скромнее. Она надела невероятно гламурную белую пышную шубу, длинной до середины бедра с огромным воротником. Свой образ Цензори дополнила бежево-розовыми туфлями с острым носком на высоких каблуках и небольшим клатчем. Ее было не узнать в белом коротком парике.

47-летний Уэст первым вышел из машины и встал снаружи, ожидая Бьянку. Канье для вечера выбрал более повседневный образ, надев белую толстовку с капюшоном, соответствующие спортивные штаны и черные кроссовки.

Их последнее появление произошло на фоне заявлений о том, что у пары возникли проблемы в браке и они расстались. Однако многие поклонники считают, что все это было рекламным трюком, придуманным рэпером, чтобы затмить громкий иск, поданный его бывшей помощницей Лорен Пишоттой. В своем заявлении Лорен утверждает, что Уэст накачал ее наркотиками и изнасиловал на вечеринке с Шоном "Дидди" Комбсом.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и его нынешняя жена Бьянка Цензори спровоцировали слухи о разводе.