В колготках и топе: Бьянка Цензори с Канье Уэстом сходила на шоппинг в Токио (видео)

Несмотря на все слухи, Канье Уэст и Бьянка Цензори проводят время вместе. В последнее время они спровоцировали домыслы о своем разрыве, впрочем, это может быть специальной задумкой рэпера.

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Бьянка Цензори в откровенном наряде 22 октября была замечена в Токио в торговом районе Гинза со своим мужем Канье Уэстом во время посещения одного из торговых центров, сообщает TMZ.

29-летняя архитектор и 47-летний рэпер держались за руки, когда они с охраной проходили через магазин. Для шоппинга Бьянка, которая любит эпатировать публику своим внешним видом и пикантными нарядами, выбрала черные колготки и укороченный топ с открытой спиной. Свой откровенный образ она дополнила кепкой, надетой задом наперед, и туфлями с открытой пяткой на каблуках. 47-летний Канье выглядел непринужденно в черной куртке с накладными карманами, широких брюках и кроссовках.

Их появление произошло после громких слухах о расставании пары и иска, в котором бывшая ассистентка Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальных домогательствах и преследовании. Девушказаявила, что за несколько лет до того, как она начала работать на него, он накачал ее наркотиками и изнасиловал. В свою очередь Уэст обещал подать иск против Лорен, но дальше слов дело не пошло. Скандальный рэпер заявил, что Пишотту уволили из-за "развратного и необоснованного" поведения, а также, что она требовала зарплату в размере 4 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и его нынешняя жена Бьянка Цензори спровоцировали слухи о разводе.