У колготках і топі: Б'янка Цензорі з Каньє Вестом сходила на шопінг у Токіо (відео)

Попри всі чутки, Каньє Вест і Б'янка Цензорі проводять час разом. Останнім часом вони спровокували домисли про свій розрив, утім, це може бути спеціальною задумкою репера.

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Б'янка Цензорі у відвертому вбранні 22 жовтня була помічена в Токіо в торговому районі Гінза зі своїм чоловіком Каньє Вестом під час відвідування одного з торгових центрів, повідомляє TMZ.

29-річна архітекторка і 47-річний репер трималися за руки, коли вони з охороною проходили через магазин. Для шопінгу Б'янка, яка полюбляє епатувати публіку своїм зовнішнім виглядом і пікантними вбраннями, обрала чорні колготки та укорочений топ з відкритою спиною. Свій відвертий образ вона доповнила кепкою, одягненою задом наперед, і туфлями з відкритою п'ятою на підборах. 47-річний Каньє мав невимушений вигляд у чорній куртці з накладними кишенями, широких штанах і кросівках.

Їхня поява сталася після гучних чуток про розставання пари та позову, в якому колишня асистентка Каньє Веста Лорен Пішотта звинуватила його в сексуальних домаганнях і переслідуванні. Дівчина заявила, що за кілька років до того, як вона почала працювати на нього, він накачав її наркотиками і зґвалтував. Зі свого боку Вест обіцяв подати позов проти Лорен, але далі слів справа не пішла. Скандальний репер заявив, що Пішотту звільнили через "розпусну і необґрунтовану" поведінку, а також, що вона вимагала зарплату в розмірі 4 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест і його нинішня дружина Б'янка Цензорі спровокували чутки про розлучення.