Лорен Пішотта стверджувала, що музикант надсилав їй відверті кадри та задовольняв себе перед нею. Тим часом представники репера розповідають зовсім інші деталі конфлікту.

46-річний американський репер Каньє Вест готує зустрічний позов проти моделі, яка звинуватила його в домаганнях. Про це пише TMZ.

В офіційній заяві колишня модель OnlyFans Лорен Пішотта також звинуватила скандального музиканта в незаконному розірванні контракту, а також у порушенні умов договору.

Колишній чоловік Кім Кардашʼян заявив, що Пішотту звільнили через "розпусну та необґрунтовану" поведінку, а також що вона вимагала зарплату в розмірі 4 млн доларів.

Законний представник Веста заявив, що звинувачення моделі є "безпідставними", а також звинуватив жінку в "шантажі та вимаганні".

Лорен Пішотта Фото: laurenpisciotta/instagram

"У відповідь на ці безпідставні звинувачення Є подасть позов проти пані Пішотти, яка активно переслідувала його сексуально, щоб примусити його працевлаштувати та отримати інші матеріальні вигоди, а потім займалася шантажем і вимаганням, коли її аванси були відхилені", — заявив представник Каньє Веста (Є).

Він також стверджував, що Лорен вкрала телефон репера, щоб спробувати видалити докази, які б суперечили заявам у її власному позові.

Каньє Вест Фото: Getty Images

"Очевидно, що пані Пішотта використовувала зв’язки з Є та його компанією", — продовжив представник.

На початку червня 2024 року стало відомо, що Лорен офіційно подала на репера позов про сексуальні домагання.

Також Фокус писав про новий вихід дружини Каньє Веста Бʼянки Цензорі.