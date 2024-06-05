Лорен Пишотта утверждала, что музыкант присылал ей откровенные кадры и удовлетворял себя перед ней. Между тем представители рэпера рассказывают совсем другие детали конфликта.

46-летний американский рэпер Канье Уэст готовит встречный иск против модели, которая обвинила его в домогательствах. Об этом пишет TMZ.

В официальном заявлении бывшая модель OnlyFans Лорен Пишотта также обвинила скандального музыканта в незаконном расторжении контракта, а также в нарушении условий договора.

Бывший муж Ким Кардашьян заявил, что Пишотту уволили из-за "развратного и необоснованного" поведения, а также что она требовала зарплату в размере 4 млн долларов.

Законный представитель Уэста отметил, что обвинения модели являются "безосновательными", а также обвинил женщину в "шантаже и вымогательстве".

Лорен Пишотта Фото: laurenpisciotta/instagram

"В ответ на эти безосновательные обвинения Йе подаст иск против госпожи Пишотты, которая активно преследовала его сексуально, чтобы принудить его трудоустроить и получить другие материальные выгоды, а затем занималась шантажом и вымогательством, когда ее авансы были отклонены", — заявил представитель Канье Уэста (Йе).

Он также утверждал, что Лорен украла телефон рэпера, чтобы попытаться удалить доказательства, которые бы противоречили заявлениям в ее собственном иске.

Канье Уэст Фото: Getty Images

"Очевидно, что госпожа Пишотта использовала связи с Йе и его компанией", — продолжил представитель.

В начале июня 2024 года стало известно, что Лорен официально подала на рэпера иск о сексуальных домогательствах.

Также Фокус писал о новом выходе жены Канье Уэста Бьянки Цензори.