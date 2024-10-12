Був разом із Diddy: експомічниця Каньє Веста висунула проти нього нові звинувачення

Лорен Пішотта розкрила нові подробиці того, що сталося між нею і репером у студії звукозапису в Санта-Моніці.

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Колишня асистентка Какньє Веста Лорен Пішотта, яка працювала на нього у 2021-2022 роках і звинуватила його в червні в сексуальних домаганнях і переслідуванні під час співпраці, оновила свій позов. Доповнений 88-сторінковий документ містить десятки нових фактів, які, серед іншого, проливають світло на зв'язок репера і Шона Комбса, він же Puff Daddy, заарештованого 16 вересня, пише Daily Mail.

Пішотта, яка встигла до роботи з Каньє побути моделлю OnlyFans, тепер заявляє, що за кілька років до того, як вона почала працювати на нього, він накачав її наркотиками і зґвалтував.

У документах Лорен стверджує, що познайомилася з Вестом, коли він запросив її клієнта, музиканта, на студійну сесію і вечірку, яку він організував разом зі своїм другом Шоном "Дідді" Комбсом.

Каньє заявив, що всі на заході в студії в Санта-Моніці повинні випити, якщо хочуть залишитися, і сам вручив дівчині напій.

Після кількох ковтків Пішотта раптово почала почуватися "дезорієнтованою і дуже слабкою".

Лорен Пішотта

"Вона відчувала, що менше контролює своє тіло і мову, і саме тут її спогади про ту ніч вислизають від неї", — стверджувалося в позові.

Наступного дня вона відчула "сором і збентеження" через те, що не могла згадати вечір, а її клієнт-музикант відмовився обговорювати подію.

Пішотта заявила, що тільки через роки дізналася правду від Веста. Незадовго до того, як він звільнив її в листопаді 2022 року, репер був розлючений через коментар своєї колишньої дружини про те, що у нього, ще одруженого, і Пішотти був роман. На той момент його дружиною була Кім Кардаш'ян.

Лорен сказала Весту, що хоче відправити Кардаш'ян повідомлення, щоб прояснити ситуацію, оскільки "схоже, у неї склалося неправильне враження" про них. Однак, за її словами, Каньє відповів, що вона не може надіслати повідомлення, яке заперечує їхню близькість, через те, що сталося на вечірці в Санта-Моніці.

"Ми ніби трохи переспали один раз", — цитує слова музиканта позивачка.

Пішотта стверджувала, що Вест сказав Кардаш'ян, що вони "переспали", але "промовчав про істинну природу і серйозність того, що він зробив із нею".

"Якби Кардаш'ян сказали правду і вона знала, що Пішотта насправді була накачана наркотиками і зазнала сексуального насильства з боку Каньє Веста, вона б ніколи не зробила цього коментаря", — стверджували в позові.

Натомість Вест обіцяв подати позов проти Лорен, але далі слів справа не пішла.

Раніше повідомлялося, що Каньє Вест і його нинішня дружина Б'янка Цензорі спровокували чутки про розлучення.