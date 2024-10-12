Был вместе с Diddy: экс-помощница Канье Уэста выдвинула против него новые обвинения

Лорен Пишотта раскрыла новые подробности того, что случилось между ней и рэпером в студии звукозаписи в Санта-Монике.

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Бывшая ассистентка Какнье Уэста Лорен Пишотта, которая работала на него в 2021-2022 годах и обвинила его в июне в сексуальных домогательствах и преследовании во время сотрудничества, обновила свой иск. Дополненный 88-страничный документ содержит десятки новых фактов, которые, среди прочего, проливают свет на связь рэпера и Шона Комбса, он же Puff Daddy, арестованного 16 сентября, пишет Daily Mail.

Пишотта, успевшая до работы с Канье побыть моделью OnlyFans, теперь заявляет, что за несколько лет до того, как она начала работать на него, он накачал ее наркотиками и изнасиловал.

В документах Лорен утверждает, что познакомилась с Уэстом, когда он пригласил ее клиента, музыканта, на студийную сессию и вечеринку, которую он организовал вместе со своим другом Шоном "Дидди" Комбсом.

Канье заявил, что все на мероприятии в студии в Санта-Монике должны выпить, если хотят остаться, и сам вручил девушке напиток.

После нескольких глотков Пишотта внезапно начала чувствовать себя "дезориентированной и очень слабой".

Лорен Пишотта

"Она чувствовала, что меньше контролирует свое тело и речь, и именно здесь ее воспоминания о той ночи ускользают от нее", — утверждалось в иске.

На следующий день она почувствовала "стыд и смущение" из-за того, что не могла вспомнить вечер, а ее клиент-музыкант отказался обсуждать произошедшее.

Пишотта заявила, что только годы спустя узнала правду от Уэста. Незадолго до того, как он уволил ее в ноябре 2022 года, рэпер был в ярости из-за комментария своей бывшей жены о том, что у него, еще женатого, и Пишотты был роман. На тот момент его женой была Ким Кардашьян.

Лорен сказала Уэсту, что хочет отправить Кардашьян сообщение, чтобы прояснить ситуацию, поскольку "похоже, у нее сложилось неправильное впечатление" о них. Однако, по ее словам, Канье ответил, что она не может отправить сообщение, отрицающее их близость, из-за того, что произошло на вечеринке в Санта-Монике.

"Мы как бы немного переспали один раз", – цитирует слова музыканта истица.

Пишотта утверждала, что Уэст сказал Кардашьян, что они "переспали", но "умолчал об истинной природе и серьезности того, что он сделал с ней".

"Если бы Кардашьян сказали правду и она знала, что Пишотта на самом деле была накачана наркотиками и подверглась сексуальному насилию со стороны Канье Уэста, она бы никогда не сделала этого комментария", – утверждалось в иске.

В свою очередь Уэст обещал подать иск против Лорен, но далше слов дело не пошло.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст и его нынешняя жена Бьянка Цензори спровоцировали слухи о разводе.