Канье Уэст и Бьянка Цензори отправились на свидание на фоне слухов о разводе (видео)

Эпатажная пара жената почти два года. В последнее время они спровоцировали домыслы о своем разрыве, впрочем, это может быть специальная задумка Канье.

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Американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори отправились на свидание на фоне слухов о разводе. Об этом пишет Daily Mail.

Судя по всему, пара развеяла слухи о разрыве после того, как недавно стало известно, что они решили развестись спустя два года после бракосочетания.

Супруги провели время вместе в Токио. Их заметили в баре Gold вместе с коллегой Канье Аусом Тейлором.

Уэст был одет в коричневую кожаную куртку и черные очки.

Выход произошел на фоне заявлений о том, что вероятные супружеские проблемы пары были выдуманы рэпером, чтобы затмить громкий иск, поданный против него бывшей помощницей Лорен Пишоттой.

Канье Уэст и Бьянка Цензори в Токио

Пишотта утверждает, что экс-супруг Ким Кардашьян употреблял наркотики и изнасиловал ее на вечеринке с Шоном "Дидди" Комбсом, который сейчас ожидает суда за решеткой за секс-торговлю и рэкет.

Тем временем Канье отверг обвинения как "безосновательные" и обвинил Пишотту в "шантаже и вымогательстве".

"Он обращает внимание на то, что происходит с Дидди, и некоторые считают, что этот рекламный ход был способом затмить детали ужасного судебного процесса", — говорил источник.

Напомним, Джулия Фокс жалеет об отношениях с Канье Уэстом.

Также Фокус писал о том, что Канье Уэст мог специально спровоцировать слухи о разводе с Бьянкой Цензори.