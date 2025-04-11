Камера сняла, как девушка вернулась со свидания: что произошло дальше удивило всех (видео)

После третьего свидания 26-летняя Мади из США вернулась домой и произнесла вслух признание, которое случайно попало в объектив камеры Ring. Позже видео стало вирусным и набрало более 10,1 млн просмотров.

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26-летняя Мади из Нью-Джерси (США) вернулась домой после третьего свидания с парнем по имени Джошуа. Подойдя к двери, она говорит сама с собой, что запечатлела камера.

"Я думаю, я влюблена", — и сопровождает признание серией экспрессивных фраз.

Ролик, который девушка выложила с подписью "Никто не говорите Джошуа, что я это выложила… все еще пытаюсь вести себя круто", стремительно набрал более 10,1 миллиона просмотров. В интервью Newsweek Мади поделилась, что эти эмоции были вполне настоящими — и с тех пор чувства только усилились.

"Я никогда не чувствовала такого уровня комфорта и искренности на первых свиданиях. Он — ходячий зеленый флаг", — рассказала американка.

История Мади и Джошуа вдохновила множество пользователей TikTok Фото: TikTok

По словам Мади, Джошуа, воспитанный матерью и двумя сестрами, излучает спокойствие и уважение к женщинам, что произвело на нее сильное впечатление.

Для девушки эти отношения стали глотком свежего воздуха после травматичного прошлого.

"Прошлые отношения были полны лжи, манипуляций и газлайтинга. Я боялась снова влюбиться, потому что так долго строила внутренний мир. Но все произошло наоборот", — отметила она.

С момента запомнившегося свидания прошло девять месяцев — и пара до сих пор вместе.

"Он случайно сказал "я тебя люблю" через пару недель после видео. Да, это было быстро, но… когда знаешь — знаешь", — признается она.

История Мади и Джошуа вдохновила множество пользователей TikTok и стала поводом для обсуждения здоровых отношений, эмоциональной безопасности и интуиции в любви.

"Будьте осторожны. Иногда "я влюблена" — это не любовь, а иллюзия. Но если ваши близкие говорят вам, что человек вам не подходит — прислушайтесь", — советует Мади.

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