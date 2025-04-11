Камера зняла, як дівчина повернулася з побачення: що сталося далі здивувало всіх (відео)

Після третього побачення 26-річна Маді зі США повернулася додому і вимовила вголос зізнання, яке випадково потрапило в об'єктив камери Ring. Пізніше відео стало вірусним і набрало понад 10,1 млн переглядів.

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26-річна Маді з Нью-Джерсі (США) повернулася додому після третього побачення з хлопцем на ім'я Джошуа. Підійшовши до дверей, вона говорить сама з собою, що зафіксувала камера.

"Я думаю, я закохана", — і супроводжує зізнання серією експресивних фраз.

Ролик, який дівчина виклала з підписом "Ніхто не кажіть Джошуа, що я це виклала... все ще намагаюся поводитися круто", стрімко набрав понад 10,1 мільйона переглядів. В інтерв'ю Newsweek Маді поділилася, що ці емоції були цілком справжніми — і відтоді почуття тільки посилилися.

"Я ніколи не відчувала такого рівня комфорту і щирості на перших побаченнях. Він — ходячий зелений прапор", — розповіла американка.

Історія Маді та Джошуа надихнула безліч користувачів TikTok Фото: TikTok

За словами Маді, Джошуа, вихований матір'ю і двома сестрами, випромінює спокій і повагу до жінок, що справило на неї сильне враження.

Для дівчини ці стосунки стали ковтком свіжого повітря після травматичного минулого.

"Минулі стосунки були сповнені брехні, маніпуляцій і газлайтингу. Я боялася знову закохатися, бо так довго будувала внутрішній світ. Але все сталося навпаки", — зазначила вона.

З моменту побачення, що запам'яталося, минуло дев'ять місяців — і пара досі разом.

"Він випадково сказав "я тебе кохаю" через пару тижнів після відео. Так, це було швидко, але... коли знаєш — знаєш", — зізнається вона.

Історія Маді та Джошуа надихнула безліч користувачів TikTok і стала приводом для обговорення здорових стосунків, емоційної безпеки та інтуїції в коханні.

"Будьте обережні. Іноді "я закохана" — це не кохання, а ілюзія. Але якщо ваші близькі кажуть вам, що людина вам не підходить — прислухайтеся", — радить Маді.

Раніше Фокус повідомляв, що закохані оригінально оголосили про свої заручини під час дружнього бранча. Замість традиційного тосту вони запропонували гостям відсканувати QR-код з меню напоїв, за яким ховалася фотографія з оголошенням про заручини.

Також стало відомо, що молодих закоханих хочуть "викинути" з країни через застарілий закон. Британська пара Роберт О'Лірі та Джессіка Мейтерс, яка проживає в Австралії, опинилася на межі депортації після того, як їм відмовили в отриманні посвідки на постійне проживання. Причиною такого рішення став стан здоров'я дівчини.