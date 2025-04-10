"Разбил мне сердце": Настя Каменских намекнула на развод с Потапом (видео)

Украинская певица Настя Каменских намекнула на перемены в личной жизни. Артистка призналась, что тяжело пережила разрыв.

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Настя Каменских

Настя Каменских в первой черно-белой части видео появилась со слезами на глазах, а в подписи было указано: "Он разбил мне сердце". Во второй части певица показала, как пережила разрыв и исцелилась. Артистка не добавила больших деталей, однако в комментариях фанаты звезды предположили, что она имела в виду свой брак с Потапом.

"Посмотри на себя, потом на него, потом снова на себя и забей на него. Ты шикарная женщина, он шо попало", "Зачем вам тот лысый дурак, Настя? Вы такая шикарная женщина", "Никогда не понимала зачем Насте Потап", — пишут украинцы.

К слову, Настя Каменских и Потап (Алексей Потапенко) заключили брак в 2019 году. Общих детей у звездной пары нет. Рэпер и певица официально говорят, что у них в отношениях все хорошо. Впрочем, поклонники последние годы подозревают пару в разрыве.

Потап и Настя Каменских Фото: instagram.com/realpotap

Потапу даже приписывали роман с другой женщиной. Ходили слухи, что он изменил Каменских с ее подругой и бывшей Позитива — дизайнером Анной Андрийчук. Впрочем, официально эти домыслы не были подтверждены.

А в интервью российскому журналисту Юрию Дудю рэпер рассказывал, что у них с Каменских все хорошо. Более того, Потап хотел бы еще несколько раз стать отцом.

"Я бы хотел еще четверых (детей, — ред.). Но тут уже такой вопрос. Не только ко мне, но и к Вселенной. Она (Настя Каменских, — ред.) тоже очень хочет детей. Мы хотим детей. Мы работаем над этим. Нам нравится процесс", — говорил продюсер, который сейчас живет за границей.

Напомним, в марте Потап и певица Настя Каменских впервые за долгое время показались на совместном селфи. Фото из Майами опубликовал Сергей Маковец, который живет в США и сотрудничает с музыкантами.

Также Фокус писал о реакции Насти Каменских на новый проект Потапа.