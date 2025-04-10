"Розбив мені серце": Настя Каменських натякнула на розлучення з Потапом (відео)

Українська співачка Настя Каменських натякнула на зміни в особистому житті. Артистка зізналася, що важко пережила розрив.

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Настя Каменських

Настя Каменських у першій чорно-білій частині відео з'явилася зі сльозами на очах, а в підписі було вказано: "Він розбив мені серце". У другій частині співачка показала, як пережила розрив і зцілилася. Артистка не додала більших деталей, проте в коментарях фанати зірки припустили, що вона мала на увазі свій шлюб з Потапом.

"Подивися на себе, потім на нього, потім знову на себе і забий на нього. Ти шикарна жінка, він шо попало", "Нащо вам той лисий дурень, Настя? Ви така шикарна жінка", "Ніколи не розуміла нашо Насті Потап", — пишуть українці.

До слова, Настя Каменських та Потап (Олексій Потапенко) уклали шлюб у 2019 році. Спільних дітей у зіркової пари немає. Репер і співачка офіційно говорять, що в них у стосунках усе добре. Втім, шанувальники останні роки підозрюють пару в розриві.

Потап і Настя Каменських Фото: instagram.com/realpotap

Потапу навіть приписували роман з іншою жінкою. Ходили чутки, що він зрадив Каменських з її подругою та колишньою Позитива – дизайнеркою Анною Андрійчук. Втім, офіційно ці домисли не були підтверджені.

А в інтервʼю російському журналісту Юрію Дудю репер розповідав, що в них з Каменських усе добре. Ба більше, Потап хотів би ще кілька разів стати батьком.

"Я б хотів ще чотирьох (дітей, — ред.). Але тут уже таке питання. Не тільки до мене, а й до Всесвіту. Вона (Настя Каменських, — ред.) теж дуже хоче дітей. Ми хочемо дітей. Ми працюємо над цим. Нам подобається процес", — казав продюсер, який наразі живе за кордоном.

Нагадаємо, у березні Потап та співачка Настя Каменських уперше за довгий час показалися на спільному селфі. Фото з Маямі опублікував Сергій Маковець, який мешкає у США і співпрацює з музикантами.

Також Фокус писав про реакцію Насті Каменських на новий проєкт Потапа.