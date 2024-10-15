Канье Уэст мог специально спровоцировать слухи о разводе с Бьянкой Цензори: для чего

Пара официально жената почти два года. Впрочем, недавно в сети появились слухи о планах Канье и Бьянки разорвать свой союз.

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Американский рэпер Канье Уэст и Бьянка Цензори могли специально запустить слухи о своем разрыве. Об этом пишет Daily Mail.

Вероятно, это было сделано, чтобы затмить громкий иск, поданный против музыканта его бывшей помощницей Лорен Пишоттой.

Накануне появились слухи о разводе 46-летнего Канье и 29-летней Цензори после почти двух лет их официального союза.

Впрочем, уже через несколько часов после новости пару заметили на свидании в Токио.

Теперь инсайдеры предположили, что этот трюк был придуман в отчаянной попытке отвлечь внимание от заявлений о том, что Уэст под действием наркотиков изнасиловал Пишотту на вечеринке с Шоном "Дидди" Комбсом, который сейчас ожидает суда за решеткой из-за ряда вероятных секс-скандалов.

Канье Уэст и Бьянка Цензори Фото: Getty

"Канье обеспокоен тем, что его новый иск опустит его до уровня Дидди, и он разговаривал со своими юридическими представителями", — сказал инсайдер издания.

"Он обращает внимание на то, что происходит с Дидди, и некоторые считают, что этот рекламный ход был способом затмить детали ужасного судебного процесса", — добавил источник.

Инфлюенсер и бывшая звезда OnlyFans Пишотта подала в суд на бывшего мужа Ким Кардашьян в июне за якобы сексуальные домогательства и преследование ее, когда она работала на него в период с 2021 по 2022 год.

Лорен Пишотта Фото: laurenpisciotta/instagram

Уэст отверг обвинения как "безосновательные" и обвинил ее в "шантаже и вымогательстве".

А накануне Пишотта подала новый 88-страничный обновленный иск, в котором подробно описаны вероятные сексуальные одержимости рэпера и его фетиш из-за желания спать с матерями своих сексуальных целей. В частности, Канье обвиняли в заинтересованности мамой Бьянки Цензори.

Напомним, Джулия Фокс жалеет об отношениях с Канье Уэстом.

Также Фокус писал о скандале с Пи Дидди.