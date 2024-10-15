Каньє Вест міг спеціально спровокувати чутки про розлучення з Бʼянкою Цензорі: для чого

Пара офіційно одружена майже два роки. Втім, нещодавно в мережі зʼявилися чутки про плани Каньє та Бʼянки розірвати свій союз.

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Американський репер Каньє Вест та Бʼянка Цензорі могли спеціально запустити чутки про свій розрив. Про це пише Daily Mail.

Ймовірно, це було зроблено, аби затьмарити гучний позов, поданий проти музиканта його колишньою помічницею Лорен Пішоттою.

Напередодні зʼявилися чутки про розлучення 46-річного Каньє та 29-річної Цензорі після майже двох років їхнього офіційного союзу.

Втім, уже через кілька годин після новини пару помітили на побаченні в Токіо.

Тепер інсайдери припустили, що цей трюк був придуманий у відчайдушній спробі відвернути увагу від заяв про те, що Вест під дією наркотиків зґвалтував Пішотту на вечірці з Шоном "Дідді" Комбсом, який наразі очікує суду за ґратами через низку ймовірних секс-скандалів.

Каньє Вест та Бʼянка Цензорі Фото: Getty

"Каньє стурбований тим, що його новий позов опустить його до рівня Дідді, і він розмовляв зі своїми юридичними представниками", — сказав інсайдер видання.

"Він звертає увагу на те, що відбувається з Дідді, і деякі вважають, що цей рекламний хід був способом затьмарити деталі жахливого судового процесу", — додало джерело.

Інфлюенсерка і колишня зірка OnlyFans Пішотта подала до суду на колишнього чоловіка Кім Кардашʼян у червні за нібито сексуальні домагання та переслідування її, коли вона працювала на нього в період з 2021 по 2022 рік.

Лорен Пішотта Фото: laurenpisciotta/instagram

Вест відкинув звинувачення як "безпідставні" і звинуватив її в "шантажі та вимаганні".

А напередодні Пішотта подала новий 88-сторінковий оновлений позов, у якому детально описані ймовірні сексуальні одержимості репера та його фетиш через бажання спати з матерями своїх сексуальних цілей. Зокрема, Каньє звинувачували в зацікавленості мамою Бʼянки Цензорі.

Нагадаємо, Джулія Фокс шкодує про стосунки з Каньє Вестом.

Також Фокус писав про скандал з Пі Дідді.