День народження у в'язниці: як Пі Дідді відзначив своє 55-річчя за ґратами (фото, відео)
Опальний репер скромним меню відзначив ювілей за ґратами. Шон Комбс поспілкувався зі своїми дітьми, які привітали його зі святом.
Шону Комбсу, який перебуває під арештом за звинуваченням у зґвалтуваннях, секс-торгівлі людьми та інших злочинах, 4 листопада виповнилося 55 років. День народження він відзначив у слідчому ізоляторі (MDC) у Брукліні, штат Нью-Йорк, і про пишну вечірку з нагоди ювілею не йдеться, повідомляє The Post.
Якщо раніше він розпивав дороге шампанське Cristal, їв ікру і святкував за VIP-столами в наймодніших клубах разом зі своїми зоряними друзями, то цьогоріч для репера, який перебуває у в'язниці, все було по-іншому.
За даними журналістів, день Комбса почався зі сніданку — пластівців на вибір, фруктів і пирога. Обід Дідді у в'язниці складався з пасти з соусом маринара, фрикадельок і салату з овочів. Їжу подають об 11 ранку. Варіанти вечері на його день народження були такими: курка або смажений рис із сиром тофу, чорні боби або морква, вечеря проходить о 16:00.
Крім того, Комбсу на день народження дозволили поспілкуватися телефоном зі своєю сім'єю. У відео, яким поділився його 30-річний син Джастін Діор Комбс, чутно, як діти мільярдера, сидячи за столом зі святковим тортом, заспівали йому "Happy Birthday". Пі Дідді зі свого боку сказав: "Я люблю вас усіх, не можу дочекатися зустрічі з вами. Я пишаюся вами всіма, особливо дівчатками, всіма вами, але просто за те, що ви сильні, спасибі вам за те, що ви сильні. Дякую, що ви поруч зі мною і підтримуєте мене. У мене найкраща сім'я у світі. Я радий, що ви мені зателефонували. Побачимося за кілька днів".
Відомо, що у Шона Комбса семеро дітей від чотирьох жінок. 33-річний Квінсі, 26-річний Крістіан і 17-річні доньки-близнюки Джессі та Ді Ліла від Кімберлі Портер. Жінка померла від пневмонії 2018 року у віці 47 років. 30-річний син Джастін з'явився у стосунках із дизайнеркою Мізою Гілтон-Брім. 18-річну доньку Ченс народила Сара Чепмен. 2-річна Лав з'явилася в останніх стосунках із 30-річною фахівчинею з кібербезпеки Даною Тран.
Раніше, 4 листопада, Фокус писав про те, що влада Маямі-Біч забрала у Шона "Дідді" Комбса ключ від міста.