День народження у в'язниці: як Пі Дідді відзначив своє 55-річчя за ґратами (фото, відео)

Опальний репер скромним меню відзначив ювілей за ґратами. Шон Комбс поспілкувався зі своїми дітьми, які привітали його зі святом.

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Шону Комбсу, який перебуває під арештом за звинуваченням у зґвалтуваннях, секс-торгівлі людьми та інших злочинах, 4 листопада виповнилося 55 років. День народження він відзначив у слідчому ізоляторі (MDC) у Брукліні, штат Нью-Йорк, і про пишну вечірку з нагоди ювілею не йдеться, повідомляє The Post.

Якщо раніше він розпивав дороге шампанське Cristal, їв ікру і святкував за VIP-столами в наймодніших клубах разом зі своїми зоряними друзями, то цьогоріч для репера, який перебуває у в'язниці, все було по-іншому.

Шон Комбс прославився своїми білими вечірками Фото: Getty

За даними журналістів, день Комбса почався зі сніданку — пластівців на вибір, фруктів і пирога. Обід Дідді у в'язниці складався з пасти з соусом маринара, фрикадельок і салату з овочів. Їжу подають об 11 ранку. Варіанти вечері на його день народження були такими: курка або смажений рис із сиром тофу, чорні боби або морква, вечеря проходить о 16:00.

Крім того, Комбсу на день народження дозволили поспілкуватися телефоном зі своєю сім'єю. У відео, яким поділився його 30-річний син Джастін Діор Комбс, чутно, як діти мільярдера, сидячи за столом зі святковим тортом, заспівали йому "Happy Birthday". Пі Дідді зі свого боку сказав: "Я люблю вас усіх, не можу дочекатися зустрічі з вами. Я пишаюся вами всіма, особливо дівчатками, всіма вами, але просто за те, що ви сильні, спасибі вам за те, що ви сильні. Дякую, що ви поруч зі мною і підтримуєте мене. У мене найкраща сім'я у світі. Я радий, що ви мені зателефонували. Побачимося за кілька днів".

Відомо, що у Шона Комбса семеро дітей від чотирьох жінок. 33-річний Квінсі, 26-річний Крістіан і 17-річні доньки-близнюки Джессі та Ді Ліла від Кімберлі Портер. Жінка померла від пневмонії 2018 року у віці 47 років. 30-річний син Джастін з'явився у стосунках із дизайнеркою Мізою Гілтон-Брім. 18-річну доньку Ченс народила Сара Чепмен. 2-річна Лав з'явилася в останніх стосунках із 30-річною фахівчинею з кібербезпеки Даною Тран.

Раніше, 4 листопада, Фокус писав про те, що влада Маямі-Біч забрала у Шона "Дідді" Комбса ключ від міста.