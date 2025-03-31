Подорожі, сім'я і друзі: дружина Бориса Джонсона показала, як провела березень (фото)

37-річна Керрі Джонсон, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, підвела підсумок березня, показавши, як минув перший місяць весни.

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Добіркою фото вона традиційно поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Керрі показала своїм 101 тис. підписників, що протягом місяця встигла з сім'єю побувати на екзотичному відпочинку в теплих країнах. Найімовірніше, йдеться про Саудівську Аравію, куди Джонсони полетіли в лютому і хвалилися фото з узбережжя Червоного моря.

Серед інших знімків місіс Джонсон опублікувала кадри зі своїми трьома дітьми — п'ятирічним Вілфредом, трирічною Румі та однорічним Френкі. Діти гуляють з батьком по путівцю, дивляться крізь велике панорамне вікно їхнього заміського будинку в сад, годують тварин у контактному зоопарку.

У березні Керрі виповнилося 37 років, і з цього приводу вона влаштувала зустріч із подругами, кадри якої також показала в соцмережі.

"Березнева барахолка", — підписала свій пост дружина політика.

Зараз сім'я Джонсонів живе в заміському особняку в Оксфордширі вартістю 3,5 мільйона фунтів стерлінгів. Будинок під назвою Brightwell Manor являє собою будівлю, внесену до списку пам'яток архітектури II ступеня, і розташований у Брайтвелл-кам-Сотвелл. На його території є і господарські будівлі, тому Керрі із задоволенням пробує себе в ролі сільської господині.

У перервах між подорожами і вихованням дітей місіс Джонсон розводить качок і курей. Минулого року на свій день народження вона отримала від чоловіка в подарунок інкубатор для яєць.

Раніше Фокус писав, що Борис Джонсон з дружиною поставили своїх маленьких дітей на лижі.