Путешествия, семья и друзья: жена Бориса Джонсона показала, как провела март (фото)

37-летняя Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, подвела итог уходящего марта, показав, как прошел первый месяц весны.

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Подборкой фотографий она традиционно поделилась на своей странице в Instagram.

Кэрри показала своим 101 тыс. подписчков, что на протяжении месяца успела с семьей побывать на экзотическом отдыхе в теплых странах. Вероятнее всего, речь идет о Саудовской Аравии, куда Джонсоны улетели в феврале и хвастались фото с побережья Красного моря.

Среди других снимков миссис Джонсон опубликовала кадры со своими тремя детьми – пятилетним Уилфредом, трехлетней Руми и годовалым Фрэнки. Дети гуляют с отцом по проселочной дороге, смотрят сквозь большое панорамное окно их загородного дома в сад, кормят животных в контактном зоопарке.

В марте Кэрри исполнилось 37 лет, и по этому поводу она устроила встречу с подругами, кадры которой также показала в соцсети.

"Мартовская барахолка", – подписала свой пост жена политика.

Сейчас семья Джонсонов живет в загородном особняке в Оксфордшире стоимостью 3,5 миллиона фунтов стерлингов. Дом под названием Brightwell Manor представляет собой здание, внесенное в список памятников архитектуры II степени, и расположен в Брайтвелл-кам-Сотвелл. На его территории есть и хозяйственные постройки, поэтому Кэрри с удовольствием пробует себя в роли деревенской хозяйки.

В перерывах между путешествиями и воспитанием детей миссис Джонсон разводит уток и кур. В прошлом году на свой день рождения она получила от мужа в подарок инкубатор для яиц.

Ранее Фокус писал, что Борис Джонсон с женой поставили своих маленьких детей на лыжи.