Жена Бориса Джонсона похвасталась роскошным семейным отдыхом в Саудовской Аравии (фото)

Чета Джонсонов остановилась в The St. Regis Red Sea Resort в городе Ханак в Саудовской Аравии.

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36-летяя Кэрри Джонсон, жена экс-пермьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, вместе с мужем и их тремя детьми отправилась на отдых в Саудовскую Аравию, похваставшись фотографиями роскошного отпуска. Их она традиционно обнародовала на своей странице в Instagram.

На снимках, опубликованных многодетной матерью, – белоснежные пляжи и голубая вода, еда, пальмы, путешествия по воздуху по воде, а также прогулки на побережье. На одном из фото Борис Джонсон обнимает дочь Роми, сидя на яхте.

Также можно увидеть, как старший сын пары Уилфред обнимает сестру, а младший, Фрэнки, бегает по берегу.

"Еще несколько фотографий с отпуска мечты. Я забыла упомянуть, насколько невероятны водные виды спорта, особенно дайвинг и сноркелинг. У них также есть действительно замечательный спа-центр. Я забронировала массаж у Рабины и после этого почувствовала себя новым человеком", – отметила миссис Джонсон в подписи.

По ее словам, отпуск был не дешевым.

"Он (отпуск) очень роскошный. Еда была безумно хороша (особенно японский ресторан), а кровати были самыми удобными, на которых я когда-либо спал. Но если вы в состоянии раскошелиться и хотите настоящего уединения и полного расслабления, то это может быть для вас. Это было так приятно после действительно отвратительного Рождества и Нового года", – добавила Кэрри.

Борис и Кэрри заключили брак в конце 2021 года. К тому времени у них уже был сын Уилфред, которому в апреле исполнится пять лет. Впоследствии у супругов родилась дочь Роми Айрис Шарлотт, а летом 2023 года на свет появился сын Фрэнк. Кроме этого, у Джонсона есть пятеро наследников от предыдущих союзов.

Сейчас семья живет в Оксфордшире, и жена экс-премьера часто постит фото своих детей, которые наслаждаются жизнью в деревне. Однако пара часто путешествует, поскольку любит теплые страны. Самый младший сын супругов отправился в путешествие, когда ему едва исполнилось три месяца.

Ранее Фокус писал, что испортило Кэрри отдых с детьми в Марокко.