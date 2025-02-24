Дружина Бориса Джонсона похвалилася розкішним сімейним відпочинком у Саудівській Аравії (фото)

Подружжя Джонсонів зупинилося в The St. Regis Red Sea Resort у місті Ханак у Саудівській Аравії.

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36-річна Керрі Джонсон, дружина екс-перм'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, разом із чоловіком та їхніми трьома дітьми вирушила на відпочинок до Саудівської Аравії, похизувавшись фотографіями розкішної відпустки. Їх вона традиційно оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

На знімках, опублікованих багатодітною матір'ю, – білосніжні пляжі і блакитна вода, їжа, пальми, подорожі повітрям і водою, а також прогулянки на узбережжі. На одному з фото Борис Джонсон обіймає доньку Ромі, сидячи на яхті.

Також можна побачити, як старший син пари Вілфред обіймає сестру, а молодший, Френкі, бігає берегом.

"Ще кілька фотографій з відпустки мрії. Я забула згадати, наскільки неймовірні водні види спорту, особливо дайвінг і сноркелінг. У них також є дійсно чудовий спа-центр. Я забронювала масаж у Рабіни і після цього відчула себе новою людиною", – зазначила місіс Джонсон у підписі.

За її словами, відпустка була не дешевою.

"Він (відпустка) дуже розкішний. Їжа була шалено хороша (особливо японський ресторан), а ліжка були найзручнішими, на яких я коли-небудь спав. Але якщо ви в змозі розщедритися і хочете справжнього усамітнення і повного розслаблення, то це може бути для вас. Це було так приємно після дійсно огидного Різдва і Нового року", – додала Керрі.

Борис і Керрі уклали шлюб наприкінці 2021 року. На той час у них уже був син Вілфред, якому у квітні виповниться п'ять років. Згодом у подружжя народилася донька Ромі Айріс Шарлотт, а влітку 2023 року на світ з'явився син Френк. Окрім цього, Джонсон має п'ятеро спадкоємців від попередніх союзів.

Зараз сім'я живе в Оксфордширі, і дружина експрем'єра часто постить фото своїх дітей, які насолоджуються життям у селі. Однак пара часто подорожує, оскільки любить теплі країни. Наймолодший син подружжя вирушив у подорож, коли йому ледь виповнилося три місяці.

Раніше Фокус писав, що зіпсувало Керрі відпочинок з дітьми в Марокко.