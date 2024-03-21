Кэрри Джонсон рассказала, какой подарок получила от мужа и детей на день рождения (фото)

Жена Бориса Джонсона показала, как провела праздник и поделилась милым подарком. Все свое время Кэрри Джонсон посвящает воспитанию детей.

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Кэрри Джонсон поделилась необычным подарком, который ей подарили муж Борис, бывший премьер-министр Великобритании, и трое их очаровательных детей Уилфред, Роми и Фрэнк, сообщает Hello Magazine.

Кэрри получила в подарок инкубатор для яиц. В среду, 20 марта, в Instagram Stories 36-летняя супруга политика опубликовала изображение инкубатора, наполненного маленькими утиными яйцами. Рядом со снимком она написала: "Очень интересный подарок на день рождения от моего мужа и детей". К посту она добавила смешной смайлик с уткой.

Инкубатор Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Кэрри и Борис являются счастливыми владельцами стаи уток, которых они держат в своем огромном доме стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов на пруду. Еще в 2023 году в семье появились пять новых уток по имени Твиглет, Корнишон, Блэкхед, Турбо и Пикл.

Тогда Кэрри сказала своим подписчикам в Instagram: "Наши милые соседи подарили нам уток для нашего пруда. Собирать их было весело!"

Пара, связавшая себя узами брака в 2021 году, в прошлом году переехала в старинный 400-летний дом. Их собственность, поместье Брайтвелл, спрятано в глубине живописной деревни Брайтвелл-кам-Сотвелл в Оксфордшире. В доме есть девять спален, пять ванных комнат и шесть гостиных.

Их семейный дом расположен на пяти акрах земли, имеет теннисный корт, две конюшни, королевский сад и гостевой коттедж на территории. Помимо этого, у них также есть свои собственные фруктовые и овощные грядки, на которых они выращивают экологически чистые продукты, такие как ревень.

Эксперт по коммуникациям Кэрри отпраздновала в воскресенье, 17 марта, свой 36-й день рождения. В преддверии своего важного дня мать троих детей наслаждалась праздничным ужином с подругами. На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, Кэрри также поделилась своим очаровательным праздничным тортом в форме слона, украшенным шоколадным декором и розовыми свечами.

Она выглядела безупречно в бархатном темно-синем мини-платье, которое сочетала с прозрачными колготками в горошек и кожаными сапогами. Свой образ Кэрри дополнила несколькими золотыми ожерельями и уложила свои густые волосы объемными волнами. Подписав несколько фотографий со своего празднования в среду, она написала: "Спасибо за все прекрасные поздравления на День рождения. В 36 чувствует себя отлично".

Напомним, 5 марта сообщалось, что жена Бориса Джонсона показала, как провела февраль. Кэрри показала поклонникам снимки, на которых вместе с сыновьями и дочерью гуляет по окрестностям деревни, где живет семья, и по пляжу.