Дети и экзотический отдых: жена Бориса Джонсона показала, как провела февраль (фото)

Все свое время Кэрри Джонсон посвящает воспитанию детей. Ее младшему ребенку нет еще и года.

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35-летняя Кэрри Джонсон, жена бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и мать его троих детей, поделилась в соцсети кадрами того, как провела февраль. Публикацию она подписала названием месяца, который показывает своим фолловерам.

Судя по фото, миссис Джонсон целиком и полностью посвящает себя детям: трехлетнему Уилфреду, двухлетней Роми и Фрэнку, которому в июле исполнится год.

Кэрри показала поклонникам снимки, на которых вместе с сыновьями и дочерью гуляет по окрестностям деревни, где живет семья, и по пляжу. Пасмурные зимние фото чередуются с кадрами отдыха на курорте, с пальмами, голубой водой и прогулками на яхте.

Все снимки объединяет один момент – многодетная мама традиционно прячет лица детей, фотографируя их со спины.

Борис Джонсон начал встречаться с Кэрри Саймондс, которая работала в Консервативной партии, а позднее занималась только общественной деятельностью, в 2018 году, после развода со своей женой Мариной Уилер.

Уже через два года пара объявила, что ждет первенца. Когда родился мальчик, его назвали Уилфред Николас, в честь врачей, которые спасли Борису жизнь, когда он попал в больницу во время пандемии.

На следующий год Борис и Кэрри поженились на тайной церемонии в Вестминстерском соборе, а спустя несколько месяцев родилась их дочь Роми Айрис Шарлотт. До этого Кэрри перенесла выкидыш.

Третьим ребенком пары стал малыш Фрэнк. Всего у бывшего политика восемь детей.

Ранее Фокус писал, что Кэрри Джонсон, несмотря на то, что прошла через трое родов, сохранила стройную и подтянутую фигуру.