У Бориса Джонсона родился сын

Пресс-секретарь британского премьер-министра сообщил, что малыш и его мама Кэрри Симондс чувствуют себя хорошо

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его подруга Кэрри Симондс сообщили о рождении ребенка, передает Sky News.

Симондс родила сына в Лондонской больнице утром 29 апреля. Имя ребенка пока не уточняется.

Как сообщил пресс-секретарь Джонсона, малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

"Премьер-министр и мисс Симондс хотели бы поблагодарить фантастический коллектив родильного дома", – добавил пресс- секретарь.

В начале февраля 2020 года пара сообщила, что ожидает ребенка и о своей помолвке.

Объявление о предстоящей свадьбе означает, что Джонсон станет первым за 200 лет премьер-министром Великобритании, который вступил в брак, пребывая на этом посту. А Симондс стала первым партнером премьер-министра, которая жила с ним на Даунинг-стрит, не состоя в браке.

Джонсон был женат уже трижды. От второго брака на юристе Марине Вилер у него четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

9 апреля Джонсон пошел на поправку: его из палаты интенсивной терапии в обычную палату.

12 апреля премьер Джонсон выписался из больницы, поблагодарил врачей и обратился ко всей Британии. "Не мы начинали эту войну, но мы ее выиграем", – заявил Джонсон, обращаясь к своим соотечественникам.