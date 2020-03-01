Борис Джонсон женится и скоро в шестой раз станет отцом
2020-03-01 10:35:55
Британский премьер был женат уже трижды
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон женится на своей подруге Кэрри Симондс. Пара ожидает своего первого ребенка в начале лета, и уже объявила о помолвке.
Об этом сообщает The Telegraph.
"Премьер-министр и г-жа Симондс очень рады объявить о своей помолвке и о том, что они ожидают ребенка в начале лета", – говорится в сообщении.
31-летняя Симондс также опубликовала в соцсети сообщение, в котором призналась, что до сих пор хранила в секрете эту новость.
"Обычно я не публиковала такого рода сообщения здесь, но хотела, чтобы мои друзья узнали от меня", – написала она.
Объявление о предстоящей свадьбе означает, что Джонсон станет первым за 200 лет премьер-министром Великобритании, который вступил в брак, пребывая на этом посту. А Симондс стала первым партнером премьер-министра, которая жила с ним на Даунинг-стрит, не состоя в браке.
Министры, депутаты и друзья правительства уже поздравили пару в социальных сетях.
Бывший лидер шотландских консерваторов Рут Дэвидсон написала в Twitter: "Поздравляю Бориса Джонсона и Кэрри Симондс".
Генри Ньюман, старший советник в кабинете министров, сказал: "Поздравляю! Так волнительно!".
Близкий друг Симондс и бывший кандидат в депутаты Джеймс Бейкер, который сопровождал ее во время многих важных моментов, написал: "Просто самые лучшие новости и так рад за всех вас, так взволнован новым приходом!".
Джонсон был женат уже трижды. От второго брака на юристе Марине Вилер у него четверо детей: две дочери, Лара и Кассия, и два сына, Мило и Теодор. Кроме того, у политика есть внебрачная дочь от искусствоведа Хелен Макинтайр.
Джонсон достиг мирового соглашения о разводе со своей женой Мариной Вилер после двухлетнего судебного процесса. СМИ сообщали, что Джонсона бросила жена из-за его измены.
Симондс впервые стала известна общественности, когда выяснилось, что она поддерживает отношения с Джонсоном, который в то время все еще был женат, но уже отдалился от своей жены.
Издание также сообщает, что пара решила жить в большей квартире с четырьмя спальнями на Даунинг-стрит № 11, а не в официальной резиденции с двумя спальнями № 10.
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