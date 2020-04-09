Бориса Джонсона из реанимации перевели в обычную палату

Британский премьер будет находиться под наблюдением врачей на ранней стадии его выздоровления

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который был госпитализирован из-за обострения коронавирусной болезни, перевели из палаты интенсивной терапии в обычную палату. Об этом сообщает ВВС.

"Премьер-министр был переведен сегодня вечером из реанимации обратно в палату, где он будет тщательно контролироваться на ранней стадии его выздоровления", – сказал пресс-секретарь Джонсона.

"Он в очень хорошем настроении", – добавил он.

Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.

На следующий день на Даунинг-стрит сообщили, что Джонсону не требуется искусственная вентиляция легких, так как у него не диагностировали пневмонию.

8 апреля представитель Консервативной партии Риши Сунак заявил, что состояние Бориса Джонсона заметно улучшилось, и он даже смог посидеть на кровати.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.