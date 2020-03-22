В Британии Джонсону назначили преемника, на случай, если он заболеет коронавирусом
2020-03-22 19:17:00
Такое назначение вызвало споры в правительстве
В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. Об этом сообщает The Sunday Times.
"Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.
Такое решение было принято после того, как несколько британских чиновников заболели коронавирусом и были вынуждены самоизолироваться.
Издание отмечает, что Рааб уже дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него появился кашель. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.
Такое решение получило неоднозначную оценку и споры в правительстве Великобритании.
Один из министров сообщил изданию: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".
Новый план также определяет, что, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин тоже заболеют
, их заменят соответственно Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, и Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.
Как ранее сообщал Фокус:
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