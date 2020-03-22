В Британии Джонсону назначили преемника, на случай, если он заболеет коронавирусом

Такое назначение вызвало споры в правительстве

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. Об этом сообщает The Sunday Times.

"Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.

Такое решение было принято после того, как несколько британских чиновников заболели коронавирусом и были вынуждены самоизолироваться.

Издание отмечает, что Рааб уже дважды сдал отрицательный тест на COVID-19, после того, как у него появился кашель. Джонсон еще не сдавал тесты на коронавирус.

Такое решение получило неоднозначную оценку и споры в правительстве Великобритании.

Один из министров сообщил изданию: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".

Новый план также определяет, что, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин тоже заболеют

, их заменят соответственно Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, и Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.

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