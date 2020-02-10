Британия признала коронавирус "неминуемой угрозой", чтобы удержать людей в карантине
2020-02-10 12:08:00
Правительство усиливает нормативные акты, чтобы иметь возможность изолировать людей
Правительство Великобритании объявило коронавирус "серьезной и неминуемой угрозой", что предоставляется властям новые полномочия в борьбе с вирусом. Об этом сообщает ВВС.
Согласно принятым изменениям, заразившиеся могут быть принудительно помещены в карантин и не смогут свободно его покинуть, когда захотят.
На данный момент в мире было зафиксировано более 40 тыс. случаев заражения вирусом, из которых четыре в Великобритании.
По словам министра здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкока, больница Эрроу-парк в Виррале и Парк Кентс Хилл в Милтон-Кейнс были определены как "изоляторы" на территории Великобритании. Именно туда были направлены британцы, которых правительство эвакуировало из Ухани, где впервые появился вирус.
В минувшее воскресенье Британия эвакуировала около 200 своих граждан на последнем спасательном рейсе. Эвакуированные были доставлены в больницу Парк Кентс Хилл на 14 дней карантина. Британцев, эвакуированных более ранними рейсами, разместили в больнице Эрроу-парк.
"Мы усиливаем наши нормативные акты, чтобы иметь возможность изолировать людей для их собственной безопасности. Такая мера облегчит работу медицинских работников по обеспечению безопасности по всей стране", – заявил представитель департамента здравоохранения.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.
- При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.
- Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что Украина готова к борьбе с китайским коронавирусом, в частности в каждой из областей страны есть как минимум по 2 бригады инфекционистов.
- В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что один украинец заразился коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess, который был закрыт на карантин.
- 10 февраля ВОЗ отправила передовую группу международных экспертов в Китай. Эксперты помогут в расследовании причин вспышки вируса.