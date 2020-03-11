Коронавирус диагностировали у замминистра здравоохранения Британии

2020-03-11 08:35:41

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Чиновница самостоятельно изолировалась дома

У заместителя министра здравоохранения Британии Надин Доррис диагностирован коронавирус, сообщает ВВС.

"У замминистра здравоохранения и депутатки-консерватора Надины Доррис был диагностирован коронавирус",  – говорится в сообщении.

После обнаружения болезни чиновница приняла все рекомендованные меры предосторожности и самостоятельно изолировалась дома.

В Министерстве здравоохранения заявили, что первые симптомы у нее появились в четверг на прошлой неделе. В тот же день она присутствовала на мероприятии на Даунинг-стрит, организованном премьер-министром Борисом Джонсоном.

В офисе премьер-министра пока не сообщили, прошел ли Борис Джонсон тестирование на коронавирус, или будут его тестировать вообще.

Как ранее сообщал Фокус:

 

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