Опасаясь коронавируса, британцы сражаются за воду и туалетную бумагу – Daily Mail

А пожилым людям правительство рекомендовало не выходить из домов

Во многих британских супермаркетах и оптовых магазинах-складах можно наблюдать схожую картину: пустые полки, грузчики, толкающие тележки, заваленные упаковками туалетной бумаги, огромные очереди у касс. Об этом пишет Daily Mail.

В соцсетях люди размещают ролики, на которых люди ругаются из-за рулонов туалетной бумаги.

Во многих магазинах вводятся ограничения на продажу воды в бутылках и той же туалетной бумаги.

Сами торговцы говорят, что "это хуже, чем Рождество".

В общей сложности коронавирус в Великобритании обнаружен у 209 человек, двое умерли.

Ранее на этой неделе правительство обнародовало свой 28-страничный четырехэтапный план, включающий ряд социально и экономически дорогостоящих мер на случай непредвиденных обстоятельств в качестве крайней меры. Этапы борьбы с вирусом такие: сдерживание, задержка, исследование и смягчение.

Одна из мер, содержащих в этом плане – рекомендация пожилым людям (как наиболее уязвимой возрастной группе при вспышке коронавируса) как можно больше оставаться дома. В них также указывается, что домохозяйства должны решить, как будет доставляться им пища в случае необходимости самоизоляции.

Как ранее сообщал Фокус: