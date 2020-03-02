По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана

Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. Об этом сообщает Голос Америки.

"Есть меры, к которым можно прибегнуть, чтобы обеспечить свою безопасность. И есть вещи, которые не стоит делать. И одна из вещей, которые широкой общественности делать не стоит, - это покупать маски... Это на самом деле не помогает", – сказал Адамс.

По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.

"Люди, которые не знают, как правильно носить маски, обычно часто трогают лицо и тем самым могут усилить распространение коронавируса", – отметил Адамс.

Он также рассказал о правилах, которые нужно соблюдать, чтобы обезопасить себя.

"Нужно часто мыть руки, по 15-20 секунд. При кашле и чихании нужно прикрываться рукой. Также нужно осуществлять социальные меры предосторожности и оставаться дома в случае болезни, а также держаться подальше от больных людей. Все это – важные меры для предотвращения заражения коронавирусом", – сказал Адамс.

Главный хирург США Джером Адамс демонстрирует, как правильно мыть руки

Он также напомнил, что от сезонного гриппа в США ежегодно умирают 18 тысяч человек, тогда как от коронавируса на сегодняшний день умерли два человека.

Главный хирург США Джером Адамс демонстрирует, как правильно мыть руки

Главный хирург США призвал своих сограждан не поддаваться панике и проявлять осторожность.

Напомним, коронавирус охватил уже 68 стран и территорий. По числу новых случаев заболевания лидирует Южная Корея – 1062, далее идут Италия – 566, Иран – 385 и Китай – 202.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.

В Пекин отправилась передовая группа международных экспертов во главе со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с коронавирусом.

После этого, ВОЗ призвала все страны мира приготовиться к появлению вируса у себя. Уже зафиксированы случаи распространения вируса у людей, которые не летали в Китай.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.