ВОЗ спрогнозировала дату появления вакцины против коронавируса

Создание может занять 18 месяцев

Первая вакцина против коронавируса Covid-19 может быть готова в течение 18 месяцев.

Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, передает Reuters.

"Поэтому нам нужно сегодня делать все возможное, используя доступное оружие", – заявил Геберисус на пресс-конференции в Женеве.

Напомним, сегодня у китайского коронавируса появилось официальное название, а в Китае начали тестирование на животных экспериментальной вакцины.

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