ВОЗ дала новому коронавирусу официальное название

Смертельный коронавирус будет называться Covid-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила новому коронавирусу, распространившемуся из Китая, официальное название Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здоровья.

"В соответствии с согласованными руководящими принципами между ВОЗ, Всемирной организации по охране здоровья животных и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, нам нужно было найти имя, которое не относится к географическому местоположению, животному, человеку или группе людей, и которое также можно произносить и связать с заболеванием", – заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Название расшифровывается так: "Corona Virus Disease", а "19" – год обнаружения коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: