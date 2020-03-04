Коронавирус: Германия и Россия запретили экспорт медицинских масок

Решение не будет распространяться на гуманитарную помощь

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Об этом сообщает Немецкая волна.

Так, кризисный штаб в министерствах здравоохранения и внутренних дел ФРГ 4 марта запретил экспорт медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и ряда других средств защиты. Исключения могут быть сделаны только в рамках международных гуманитарных акций.

Кроме этого, Федеральное министерство здравоохранения Германии приняло решение централизованно закупать медицинские средства защиты для частных врачебных кабинетов, больниц и профильных ведомств.

Кризисный штаб Германии также порекомендовал немцам, которые находятся в изоляции заграницей, оставаться на карантине до его завершения.

В тот же день правительство России приняло постановление о запрещении экспорта 17-ти категорий медицинских средств защиты, в том числе масок, защитных очков, комбинезонов, костюмов химической защиты и хирургических перчаток.

Это решение не будет распространяться на гуманитарную помощь, а также на товары, которые граждане вывозят за границу для личного пользования. Запрет будет действовать до 1 июня.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.

Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.