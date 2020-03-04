Коронавирус: Германия и Россия запретили экспорт медицинских масок
2020-03-04 20:58:19
Решение не будет распространяться на гуманитарную помощь
В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
Об этом сообщает Немецкая волна.
Так, кризисный штаб в министерствах здравоохранения и внутренних дел ФРГ 4 марта запретил экспорт медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и ряда других средств защиты. Исключения могут быть сделаны только в рамках международных гуманитарных акций.
Кроме этого, Федеральное министерство здравоохранения Германии приняло решение централизованно закупать медицинские средства защиты для частных врачебных кабинетов, больниц и профильных ведомств.
Кризисный штаб Германии также порекомендовал немцам, которые находятся в изоляции заграницей, оставаться на карантине до его завершения.
В тот же день правительство России приняло постановление о запрещении экспорта 17-ти категорий медицинских средств защиты, в том числе масок, защитных очков, комбинезонов, костюмов химической защиты и хирургических перчаток.
Это решение не будет распространяться на гуманитарную помощь, а также на товары, которые граждане вывозят за границу для личного пользования. Запрет будет действовать до 1 июня.
Как ранее сообщал Фокус:
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.