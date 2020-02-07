"Промежуточный хозяин" коронавируса. Ученым удалось проследить цепочку передачи вируса

Новое исследование показало, что вирус передался от летучих мышей человеку не на прямую

Китайские исследователи предполагают, что коронавирус в Китае мог передаться от летучих мышей через чешуйчатых млекопитающих панголинов, которые считаются деликатесом в Азии. Об этом сообщает Reuters.

Всемирный фонд дикой природы заявил, что панголины наиболее распространенный вид млекопитающих в Азии, он защищен международным правом, так как его мясо считается деликатесом в таких странах, как Китай, а его чешуя используется в народной медицине.

"Последнее открытие будет иметь большое значение для предотвращения и контроля над источником вспышки", – говорится в отчете Южно-Китайского сельскохозяйственного университета, который возглавил исследование.

Считается, что вспышка коровнавируса началась на местном рынке в городе Ухань, где также продавались живые дикие животные.

По словам экспертов в области здравоохранения, вирус мог возникнуть у летучих мышей, а затем передался человеку, возможно, через другие виды.

В подтверждение этой теории, китайское информагентство "Синьхуа" сообщило, что последовательность генома нового штамма коронавируса, выделенного у панголинов, на 99% идентична той, что была выявлена у инфицированных людей. Исследование показало, что панголины являются "наиболее вероятным промежуточным хозяином".

Правда, профессор ветеринарной медицины из Городского университета Гонконга Дирк Пфайффер предупредил, что исследование не является бесспорным доказательством того, что именно панголины передали вирус человеку.

"Мы сможем сделать более четкие выводы только в том случае, если сравнить распространенность (коронавируса, – ред.) среди разных видов на основе репрезентативных образцов, а это скорее всего, не так", – заявил Пфайффер.

Он добавил, что даже в таком случае будет необходимо установить связь с людьми через продовольственные рынки.

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