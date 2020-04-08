В Британии сообщили об улучшении состояния Джонсона

Джонсон уже может сидеть в постели и говорить

Представитель Консервативной партии Риши Сунак заявил, что состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, которого недавно перевели в плату интенсивной терапии из-за осложнения заболевания коронавирусом, улучшается. Об этом передает BBC News.

По его словам, сейчас британский премьер продолжает находиться в реанимации, но его состояние улучшается.

"Он сидел в постели и позитивно общался с клинической командой", – рассказал Сунак.

Как сообщает Радио Свобода, министр здравоохранения Великобритании Эдвард Аргар заявил, что состояние премьера сейчас "стабильное, комфортное, и он в добром расположении духа".

Высокая температура у Джонсона уже снизилась, и он находится под наблюдением лучших британских специалистов по заболеваниям лёгких.

Напомним, 6 апреля находящийся в больнице премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был переведен в отделение интенсивной терапии, в связи с ухудшением состояния здоровья.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.