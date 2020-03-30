20 тыс. британских медиков вернулись с пенсии на работу для борьбы с пандемией

Джонсон призвал сограждан оставаться на карантине, чтобы уменьшать вероятность заболеть или инфицировать других

В Великобритании 20 тысяч врачей и медсестер вернулись с пенсии на работу, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в видеообращении завил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Independent.

"Я могу вам сказать, что 20 тыс. сотрудников национальной системы здравоохранения возвращаются в строй", – сказал Джонсон, который заражен коронавирусом и находится в самоизоляции.

"Спасибо каждому, кто возвращается к работе", – добавил британский премьер.

Джонсон также не согласился с высказыванием экс-премьер-министра Маргарет Тэтчер (возглавляла правительство с 1979 по 1990 год), которая однажды заявила, что "такой вещи, как общество, не существует".

"Мы сделаем это, мы сделаем это вместе. Я думаю, что одно это коронавирус уже доказал – такая вещь, как общество, существует", – подчеркнул Джонсон.

Он призвал людей продолжать оставаться дома на карантине, чтобы уменьшать вероятность заболеть или инфицировать других. Британский премьер также отметил, что нахождение граждан на карантине снизит нагрузку на больницы.

Правительство Великобритании ранее обратилось к медикам, находящимся на пенсии, с просьбой вернуться к работе на период вспышки коронавирусной болезни.

Напомним, всего в Великобритании – более 17 000 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Заболели премьер-министр страны Борис Джонсон, министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок и наследник британского престола принц Чарльз.

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