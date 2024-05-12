"Они просто ужасны": британскую школьницу до слез довел шершень-монстр (фото)

Британцы жалуются на гигантских насекомых, которые все чаще начинают появляться в их стране. Однако некоторые отмечают, что эти шершни не настолько опасны, как кажутся на первый взгляд.

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В Великобритании набирает обороты нашествие насекомых. Девочка-подросток на одном из форумов Reddit пожаловалась на гигантского шершня, который вылетел из камина в ее доме. Об этом пишет Daily Star.

По словам школьницы, прошлым летом пара таких вредителей довела ее до слез. Тогда шершней она увидела впервые. Насекомые влетели один за другим в ее комнату. На этот раз огромный шершень вылез из камина в комнате, в которой девушка смотрела телевизор. Монстра поймал отец.

"Они просто ужасны. В прошлом году я впервые в жизни увидела их. После этого я думала, что никогда больше не почувствую этого, но нет", — написала британка и поинтересовалась, видел ли еще кто-то дома у себя этих насекомых.

В ответ десятки британцев поделились своим опытом, а один из них добавил: "Не хочу вас пугать, но эта тварь выглядит так, будто может вылезти из коробки, просекши ее лазером".

Собственный фотокорреспондент Daily Star Дэн Сондерс видел огромного европейского шершня, когда выпивал после работы пинту пива со своей женой Карли в городке Маргейт. По его словам, насекомое было "ужасно большим, но очень спокойным".

Жена Дэна Сондерса мужественно противостоит европейскому шершню Фото: Dan Saunders

Девочка-подросток вероятно видела европейского шершня, который имеет коричневую грудную клетку и коричневые и желтые полосы на теле. Азиатский шершень, появление которого в 2024 году зафиксировали дважды в графстве Кент и один раз в Восточном Лондоне, имеет коричневое брюшко, за исключением одного желтого сегмента.

Несмотря на устрашающий вид, европейский шершень на самом деле гораздо менее агрессивен, чем обычная оса. А вот азиатский шершень может впрыскивать яд, который поражает нервную систему и может привести к временному параличу.

Напомним, киевляне жалуются на нашествие неизвестных насекомых. Люди обращаются к врачам после укусов, которые вызывают аллергические реакции.

В Риме мужчина после укуса инвазивного восточного шершня оказался на костылях.