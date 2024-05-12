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Экономика

Как возобновить выплату пенсии, если ее приостановили: подробная инструкция

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Фото: Getty Images | Как восстановить пенсионные выплаты как можно быстрее, если пенсия перестала приходить на карту

Уже второй месяц некоторые украинские пенсионеры не получают выплаты на свои банковские карты. Есть ли для этого правовые основания, какова основная цель такого непопулярного шага со стороны власти и как можно восстановить выплаты как можно быстрее? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

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Как пояснили в Минсоцполитики, срок выплаты пенсии без прохождения идентификации завершился 31 марта. Части пенсионеров, которые не вышли на связь с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года), пенсионные выплаты продолжают начисляться, но деньги не перечисляются на банковские карты. В ПФУ говорят, что это временная мера, и после прохождения идентификации выплату пенсий украинцам восстановят.

Требование идентификации: новое — это хорошо забытое старое

В Пенсионном фонде неоднократно объясняли, что необходимость идентификации предусмотрена Постановлением Правительства от 27 декабря 2023 года №1384 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года №637 и от 8 августа 2023 года №837".

Бытует мнение, что требование пройти идентификацию является нововведением времен полномасштабной войны, но это не так — оно действует в Украине уже 20 лет. Вообще это является общепринятой международной практикой для проверки, получает ли выплаты от государства именно тот человек, которому они были предназначены.

Большинство пенсионеров проходят идентификацию регулярно и "незаметно"

Но почему этот вопрос стал так остро именно сейчас? Дело в том, что до полномасштабной войны украинские пенсионеры и получатели соцвыплат не обращали внимания на действие этой нормы, потому что проходили физическую идентификацию "незаметно". Например, когда обращались в банк для получения новой карты. Или когда получали пенсию в отделениях "Укрпочты". Большинство пенсионеров так же "незаметно" регулярно проходят идентификацию и сейчас, но это не касается одной небольшой категории граждан. Речь идет о пенсионерах, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и связано это было с действием в Украине карантина с 12 марта 2020 года до 1 июля 2023 года.

С 1 июля 2023-го норму о прохождении пенсионерами-ВПЛ идентификации восстановили, однако в связи с полномасштабной войной предоставили гражданам больше времени и возможностей для прохождения идентификации. Сначала срок идентификации продлили до 31 декабря 2023 года, затем — до 31 марта 2024 года.

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В Минсоцполитики успокаивают: пенсионные выплаты продолжают начисляться, даже если пенсионер их не получает
Фото: Shutterstok

"Начиная с 2014 года у государства возникал вопрос о том, чтобы существование временно оккупированных территорий не нарушало норму о получении только одного вида пенсии и пенсии только одного государства, — пояснила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. — Достаточно распространенным основанием для прекращения выплаты пенсий переселенцам с 2014 года было отсутствие такого лица в зарегистрированном месте жительства, как внутренне перемещенного лица. В период действия карантина положение о возможности уполномоченными органами осуществлять проверку и останавливать выплату пенсий было остановлено. Но с 24.02.2022 начался второй этап истории законодательного регулирования статуса пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами. Причем такие лица разделились на тех, кто получил такой статус до и после 2022 года. Более пристальное внимание привлекли те, кто получил статус внутренне перемещенного лица до 2022 года. Для таких лиц было введено требование о прохождении идентификации".

С 2014 года у государства возникал вопрос о том, чтобы существование временно оккупированных территорий не нарушало норму о получении только одного вида пенсии и пенсии только одного государства

Основным подзаконным нормативно — правовым актом, регулирующим вопросы социальных выплат внутренне перемещенным лицам, является постановление Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам", продолжает юрист. В него существенные изменения были внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 8 августа 2023 №837 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 №1596 и от 5 ноября 2014 №637" и постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 №1384 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 №637 и от 8 августа 2023 №837". Именно последнее постановление продлевало срок для прохождения идентификации и необходимость осуществления этой процедуры до 31.03.2024.

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Важно также и то, что принятый ВРУ в апреле ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины" указывает на необходимость прохождения идентификации всем пенсионерам, которые находятся за рубежом, и такую идентификацию они должны проходить ежегодно до 31 декабря каждого года. "Выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года", — говорится в законопроекте №9453, принятом парламентом в прошлом месяце.

Меры от правительства: не подтвердил личность — не получил пенсию

Со стороны правительства было объявлено, что целью принятия постановления от 27.12.2023 №1384 было недопущение выплат пенсии умершим лицам. И, говорит Елена Воронкова, в этом в определенной степени есть логика, потому что в результате сложившейся ситуации такие случаи не единичны. В то же время, исходя из позиции, которую занимают территориальной органы Пенсионного фонда Украины, создается впечатление, что направлены такие постановления Правительства на недопущение получения параллельно украинской и российской пенсии, а также на экономию бюджетных выплат на пенсиях тех пенсионеров из числа ВПЛ, которые вернулись в свои города на оккупированных территориях или выехали за границу.

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"Приходится признать, что принятые Кабмином меры приводят к результатам — как признанным официально, так и неофициальным, — отметила эксперт в комментарии Фокусу. — Например, двое из клиентов Бюро, которые прошли идентификацию в онлайн-режиме в марте 2024 года, на апрель 2024 года пенсионных выплат не получили, потому что произошел какой-то "сбой системы". Только после того, как мы обратились в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по этому вопросу, им была возобновлена выплата пенсий. Вроде бы два человека — немного. Однако сколько людей не получили пенсии, но не имеют возможности обратиться за юридической помощью, известно только Пенсионному фонду Украины, да и это не точно".

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С апреля пенсии получают не все
Фото: УНІАН

В Минсоцполитики также говорят, что идентификация нужна, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они предназначены. И успокаивают: пенсионные выплаты продолжают начисляться, но временно, до момента прохождения идентификации, они не перечисляются на банковские карты.

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"Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена, — пояснили в Минсоцполитики. — Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации".

Как пройти идентификацию: четыре способа

Для прохождения идентификации можно выбрать любой удобный способ:

  • лично посетить отделение АО "Ощадбанк" или орган ПФУ;
  • удаленно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") на веб-портале электронных услуг ПФУ;
  • с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);
  • в случае пребывания за границей — получить в заграничном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо является живым и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или по почте.
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Для получения "Дія.Підпис" нужно иметь смартфон
Фото: Pexels

Для тех, кто не имеет физической возможности посетить учреждения банков или ПФУ, находится за границей или на временно оккупированной территории, наиболее привлекательным выглядит способ идентификации с помощью "Дія.Підпис". Препятствие только одно — получить эту квалифицированную подпись. Пожилым людям кажется, что это почти невозможно, поэтому в этом вопросе многим придется обращаться за помощью или внимательно изучить пошаговую инструкцию, подготовленную Фокусом.

Для прохождения идентификации пенсионерам предлагают четыре способа, и все они кажутся старикам слишком сложными

Как получить "Дія.Підпис": пошаговая инструкция

Создание "Дія.Підпис" является бесплатной услугой, а срок действия — один год или до момента его удаления. Необходимым условием получения"Дія.Підпис" является наличие в приложении "Дія" хотя бы одного из этих документов:

  • ID-карта;
  • биометрический загранпаспорт;
  • загранпаспорт, выданный после 2015 года;
  • вид на временное или постоянное место жительства.

Создание "Дія.Підпис" является бесплатной услугой, а срок действия — один год или до момента его удаления

Если хоть один такой документ есть, нужно сделать несколько простых шагов:

  • авторизоваться в приложении "Дія";
  • в нижнем правом углу перейти в "Меню";
  • в меню выбрать опцию "Дія.Підпис";
  • нажать "Активировать Дія.Підпис".
  • подтвердить личность через проверку фото, выполняя все указания, которые будут появляться в нижней части экрана;
  • придумать 5-значный пароль для "Дія.Підпис".

Теперь вы можете подписывать документы в "Дії" и онлайн, а также пройти верификацию на портале ПФУ.

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С помощью пошаговых инструкций от Фокуса идентификацию сделать проще
Фото: Freepik

Верификация на портале ПФУ: делаем и проверяем

Чтобы пройти верификацию с помощью "Дія.Підпис", понадобится еще немного времени:

  • зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • в верхнем правом углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию "Дія.Підпис";
  • в новом окне, которое появится на экране, нажмите кнопку "Получить код входа";
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  • отсканируйте QR-код с помощью опции сканирования QR-кода в программе "Дія" (сканер в программе находится в верхнем правом углу экрана смартфона);
  • подтвердите запрос на авторизацию через "Дія.Підпис" и подтвердите личность через проверку по фото, выполняя указания в нижней части экрана смартфона;
  • после того, как ваша личность будет подтверждена, нажмите "Далее" и введите пятизначный пароль для "Дія.Підпис", который вы придумали в предыдущем разделе.
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Если все сделано правильно, на экране появится сообщение, что запрос на авторизацию подтвержден. Вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически. Чтобы дополнительно убедиться, можно зайти в раздел "Мои обращения" и просмотреть последнее обращение.

На экране появится табличка, в которой будет записано "Статус обращения — Выполнено", "Вид пенсии/перерасчета — Идентификация через Дія.Підпис".