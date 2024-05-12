Уже второй месяц некоторые украинские пенсионеры не получают выплаты на свои банковские карты. Есть ли для этого правовые основания, какова основная цель такого непопулярного шага со стороны власти и как можно восстановить выплаты как можно быстрее? Ответы на эти вопросы — в материале Фокуса.

Related video

Как пояснили в Минсоцполитики, срок выплаты пенсии без прохождения идентификации завершился 31 марта. Части пенсионеров, которые не вышли на связь с Пенсионным фондом в течение 9 месяцев (с 1 июля 2023 года по 31 марта 2024 года), пенсионные выплаты продолжают начисляться, но деньги не перечисляются на банковские карты. В ПФУ говорят, что это временная мера, и после прохождения идентификации выплату пенсий украинцам восстановят.

Требование идентификации: новое — это хорошо забытое старое

В Пенсионном фонде неоднократно объясняли, что необходимость идентификации предусмотрена Постановлением Правительства от 27 декабря 2023 года №1384 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 года №637 и от 8 августа 2023 года №837".

Бытует мнение, что требование пройти идентификацию является нововведением времен полномасштабной войны, но это не так — оно действует в Украине уже 20 лет. Вообще это является общепринятой международной практикой для проверки, получает ли выплаты от государства именно тот человек, которому они были предназначены.

Большинство пенсионеров проходят идентификацию регулярно и "незаметно"

Но почему этот вопрос стал так остро именно сейчас? Дело в том, что до полномасштабной войны украинские пенсионеры и получатели соцвыплат не обращали внимания на действие этой нормы, потому что проходили физическую идентификацию "незаметно". Например, когда обращались в банк для получения новой карты. Или когда получали пенсию в отделениях "Укрпочты". Большинство пенсионеров так же "незаметно" регулярно проходят идентификацию и сейчас, но это не касается одной небольшой категории граждан. Речь идет о пенсионерах, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года, и связано это было с действием в Украине карантина с 12 марта 2020 года до 1 июля 2023 года.

С 1 июля 2023-го норму о прохождении пенсионерами-ВПЛ идентификации восстановили, однако в связи с полномасштабной войной предоставили гражданам больше времени и возможностей для прохождения идентификации. Сначала срок идентификации продлили до 31 декабря 2023 года, затем — до 31 марта 2024 года.

В Минсоцполитики успокаивают: пенсионные выплаты продолжают начисляться, даже если пенсионер их не получает Фото: Shutterstok

"Начиная с 2014 года у государства возникал вопрос о том, чтобы существование временно оккупированных территорий не нарушало норму о получении только одного вида пенсии и пенсии только одного государства, — пояснила в комментарии Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова. — Достаточно распространенным основанием для прекращения выплаты пенсий переселенцам с 2014 года было отсутствие такого лица в зарегистрированном месте жительства, как внутренне перемещенного лица. В период действия карантина положение о возможности уполномоченными органами осуществлять проверку и останавливать выплату пенсий было остановлено. Но с 24.02.2022 начался второй этап истории законодательного регулирования статуса пенсионеров, которые являются внутренне перемещенными лицами. Причем такие лица разделились на тех, кто получил такой статус до и после 2022 года. Более пристальное внимание привлекли те, кто получил статус внутренне перемещенного лица до 2022 года. Для таких лиц было введено требование о прохождении идентификации".

С 2014 года у государства возникал вопрос о том, чтобы существование временно оккупированных территорий не нарушало норму о получении только одного вида пенсии и пенсии только одного государства

Основным подзаконным нормативно — правовым актом, регулирующим вопросы социальных выплат внутренне перемещенным лицам, является постановление Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 №637 "Об осуществлении социальных выплат внутренне перемещенным лицам", продолжает юрист. В него существенные изменения были внесены постановлением Кабинета Министров Украины от 8 августа 2023 №837 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 30 августа 1999 №1596 и от 5 ноября 2014 №637" и постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2023 №1384 "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 №637 и от 8 августа 2023 №837". Именно последнее постановление продлевало срок для прохождения идентификации и необходимость осуществления этой процедуры до 31.03.2024.

Важно

Стаж по-новому: какие изменения принял парламент и как это повлияет на размер пенсионных выплат

Важно также и то, что принятый ВРУ в апреле ЗУ "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно пропорционального исчисления страхового стажа лицам, которые работали за пределами Украины" указывает на необходимость прохождения идентификации всем пенсионерам, которые находятся за рубежом, и такую идентификацию они должны проходить ежегодно до 31 декабря каждого года. "Выплата пенсии лицам, временно проживающим за пределами Украины, осуществляется на текущие счета, открытые в учреждениях банков, расположенных на территории Украины, при условии прохождения лицом физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года", — говорится в законопроекте №9453, принятом парламентом в прошлом месяце.

Меры от правительства: не подтвердил личность — не получил пенсию

Со стороны правительства было объявлено, что целью принятия постановления от 27.12.2023 №1384 было недопущение выплат пенсии умершим лицам. И, говорит Елена Воронкова, в этом в определенной степени есть логика, потому что в результате сложившейся ситуации такие случаи не единичны. В то же время, исходя из позиции, которую занимают территориальной органы Пенсионного фонда Украины, создается впечатление, что направлены такие постановления Правительства на недопущение получения параллельно украинской и российской пенсии, а также на экономию бюджетных выплат на пенсиях тех пенсионеров из числа ВПЛ, которые вернулись в свои города на оккупированных территориях или выехали за границу.

Важно

Части пенсионеров в Украине могут заморозить пенсии: что известно

"Приходится признать, что принятые Кабмином меры приводят к результатам — как признанным официально, так и неофициальным, — отметила эксперт в комментарии Фокусу. — Например, двое из клиентов Бюро, которые прошли идентификацию в онлайн-режиме в марте 2024 года, на апрель 2024 года пенсионных выплат не получили, потому что произошел какой-то "сбой системы". Только после того, как мы обратились в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по этому вопросу, им была возобновлена выплата пенсий. Вроде бы два человека — немного. Однако сколько людей не получили пенсии, но не имеют возможности обратиться за юридической помощью, известно только Пенсионному фонду Украины, да и это не точно".

С апреля пенсии получают не все Фото: УНІАН

В Минсоцполитики также говорят, что идентификация нужна, чтобы проверить, действительно ли средства от государства получает именно то лицо, которому они предназначены. И успокаивают: пенсионные выплаты продолжают начисляться, но временно, до момента прохождения идентификации, они не перечисляются на банковские карты.

Важно

В 9 областях Украины введена новая доплата к пенсиям: кто и сколько сможет получить

"Обращаем внимание пенсионеров, которые стали ВПЛ до 24 февраля 2022 года и не прошли физическую идентификацию: это можно сделать и сейчас. После прохождения идентификации выплата пенсии будет продолжена, — пояснили в Минсоцполитики. — Пенсия будет выплачиваться с учетом средств за все месяцы, за которые человек не получал ее из-за непрохождения идентификации".

Как пройти идентификацию: четыре способа

Для прохождения идентификации можно выбрать любой удобный способ:

лично посетить отделение АО "Ощадбанк" или орган ПФУ;

удаленно авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи "Дія.Підпис" ("Дія ID") на веб-портале электронных услуг ПФУ;

с помощью видеоконференцсвязи (подать заявку можно на веб-портале электронных услуг ПФУ или через Контакт-центр Пенсионного фонда Украины по номерам: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

в случае пребывания за границей — получить в заграничном дипломатическом учреждении Украины удостоверение факта, что лицо является живым и предоставить эти документы органу ПФУ, где пенсионер состоит на учете. Передать документы можно с помощью веб-портала Фонда или по почте.

Для получения "Дія.Підпис" нужно иметь смартфон Фото: Pexels

Для тех, кто не имеет физической возможности посетить учреждения банков или ПФУ, находится за границей или на временно оккупированной территории, наиболее привлекательным выглядит способ идентификации с помощью "Дія.Підпис". Препятствие только одно — получить эту квалифицированную подпись. Пожилым людям кажется, что это почти невозможно, поэтому в этом вопросе многим придется обращаться за помощью или внимательно изучить пошаговую инструкцию, подготовленную Фокусом.

Для прохождения идентификации пенсионерам предлагают четыре способа, и все они кажутся старикам слишком сложными

Как получить "Дія.Підпис": пошаговая инструкция

Создание "Дія.Підпис" является бесплатной услугой, а срок действия — один год или до момента его удаления. Необходимым условием получения"Дія.Підпис" является наличие в приложении "Дія" хотя бы одного из этих документов:

ID-карта;

биометрический загранпаспорт;

загранпаспорт, выданный после 2015 года;

вид на временное или постоянное место жительства.

Создание "Дія.Підпис" является бесплатной услугой, а срок действия — один год или до момента его удаления

Если хоть один такой документ есть, нужно сделать несколько простых шагов:

авторизоваться в приложении "Дія";

в нижнем правом углу перейти в "Меню";

в меню выбрать опцию "Дія.Підпис";

нажать "Активировать Дія.Підпис".

подтвердить личность через проверку фото, выполняя все указания, которые будут появляться в нижней части экрана;

придумать 5-значный пароль для "Дія.Підпис".

Теперь вы можете подписывать документы в "Дії" и онлайн, а также пройти верификацию на портале ПФУ.

С помощью пошаговых инструкций от Фокуса идентификацию сделать проще Фото: Freepik

Верификация на портале ПФУ: делаем и проверяем

Чтобы пройти верификацию с помощью "Дія.Підпис", понадобится еще немного времени:

зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ;

в верхнем правом углу нажмите кнопку "Вход" и выберите опцию "Дія.Підпис";

в новом окне, которое появится на экране, нажмите кнопку "Получить код входа";

Важно

Пенсии ВПЛ: кому из украинцев не начисляют выплаты на банковские карты

отсканируйте QR-код с помощью опции сканирования QR-кода в программе "Дія" (сканер в программе находится в верхнем правом углу экрана смартфона);

подтвердите запрос на авторизацию через "Дія.Підпис" и подтвердите личность через проверку по фото, выполняя указания в нижней части экрана смартфона;

после того, как ваша личность будет подтверждена, нажмите "Далее" и введите пятизначный пароль для "Дія.Підпис", который вы придумали в предыдущем разделе.

Важно

Пенсия в Украине: почему выплаты увеличивают не всем и ПФУ "обрастает" долгами

Если все сделано правильно, на экране появится сообщение, что запрос на авторизацию подтвержден. Вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически. Чтобы дополнительно убедиться, можно зайти в раздел "Мои обращения" и просмотреть последнее обращение.

На экране появится табличка, в которой будет записано "Статус обращения — Выполнено", "Вид пенсии/перерасчета — Идентификация через Дія.Підпис".