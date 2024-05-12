Вже другий місяць деякі українські пенсіонери не отримують виплати на свої банківські картки. Чи є для цього правові підстави, яка основна мета такого непопулярного кроку з боку влади та як можна відновити виплати якнайшвидше? Відповіді на ці питання — у матеріалі Фокусу.

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Як пояснили у Мінсоцполітики, термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився 31 березня. Частині пенсіонерів, які не вийшли на зв'язок з Пенсійним фондом протягом 9 місяців (з 1 липня 2023 року по 31 березня 2024 року), пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але гроші не перераховуються на банківські картки. В ПФУ кажуть, що це тимчасовий захід, і після проходження ідентифікації виплату пенсій українцям буде відновлено.

Вимога ідентифікації: нове — це добре забуте старе

В Пенсійному фонді неодноразово пояснювали, що необхідність ідентифікації передбачена Постановою Уряду від 27 грудня 2023 року №1384 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року №637 і від 8 серпня 2023 року №837".

Існує думка, що вимога пройти ідентифікацію є нововведенням часів повномасштабної війни, але це не так — вона діє в Україні вже 20 років. Взагалі це є загальноприйнятою міжнародною практикою для перевірки, чи отримує виплати від держави саме та людина, якій вони були призначені.

Більшість пенсіонерів проходять ідентифікацію регулярно та "непомітно"

Але чому це питання стало так гостро саме зараз? Річ у тім, що до повномасштабної війни українські пенсіонери та одержувачі соцвиплат не звертали уваги на дію цієї норми, бо проходили фізичну ідентифікацію "непомітно". Наприклад, коли зверталися до банку для отримання нової карти. Або коли отримували пенсію у відділеннях "Укрпошти". Більшість пенсіонерів так само "непомітно" регулярно проходять ідентифікацію і зараз, але це не стосується однієї невеликої категорії громадян. Йдеться про пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року, і пов'язано це було із запровадженням в Україні карантину з 12 березня 2020 року до 1 липня 2023 року.

З 1 липня 2023-го норму про проходження пенсіонерами-ВПО ідентифікації відновили, однак у зв'язку з повномасштабною війною надали громадянам більше часу та можливостей для проходження ідентифікації. Спочатку термін ідентифікації продовжили до 31 грудня 2023 року, потім – до 31 березня 2024 року.

В Мінсоцполітики заспокоюють: пенсійні виплати продовжують нараховуватись, навіть якщо пенсіонер їх не отримує Фото: Shutterstok

"Починаючи з 2014 року у держави виникало питання щодо того, щоб існування тимчасово окупованих територій не порушувало норму щодо отримання тільки одного виду пенсії та пенсії тільки однієї держави, — пояснила у коментарі Фокусу адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова. — Досить поширеною підставою для припинення виплати пенсій переселенцям з 2014 року були відсутність такої особи у зареєстрованому місці проживання, як внутрішньо переміщеної особи. У період дії карантину положення щодо можливості уповноваженими органами здійснювати перевірку та зупиняти виплату пенсій було зупинено. Але з 24.02.2022 почався другий етап історії законодавчого регулювання статусу пенсіонерів, які є внутрішньо переміщеними особами. Причому такі особи поділились на тих, хто отримав такий статус до та після 2022 року. Більш пильну увагу привернули ті, хто набув статусу внутрішньо переміщеної особи до 2022 року. Для таких осіб було введено вимогу щодо проходження ідентифікації".

З 2014 року у держави виникало питання щодо того, щоб існування тимчасово окупованих територій не порушувало норму щодо отримання тільки одного виду пенсії та пенсії тільки однієї держави

Основним підзаконним нормативно – правовим актом, що регулює питання соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам є постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. №637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам", продовжує юристка. До неї суттєві зміни було внесено постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2023 р. №837 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. №1596 і від 5 листопада 2014 р. №637" та постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2023 року №1384 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. №637 і від 8 серпня 2023 р. №837". Саме остання постанова продовжувала термін для проходження ідентифікації та необхідність здійснення цієї процедури до 31.03.2024.

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Важливо також і те, що ухвалений ВРУ в квітні ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам, які працювали за межами України" вказує на необхідність проходження ідентифікації усім пенсіонерам, які перебувають за кордоном, і таку ідентифікацію вони мають проходити щорічно до 31 грудня кожного року. "Виплата пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України, здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року", — йдеться у законопроекті №9453, ухваленому парламентом минулого місяця.

Заходи від уряду: не підтвердив особу — не отримав пенсію

З боку уряду було оголошено, що метою прийняття постанови від 27.12.2023 №1384 було недопущення виплат пенсії померлим особам. І, каже Олена Воронкова, у цьому певною мірою є логіка, бо внаслідок ситуації, що склалася, такі випадки є не поодинокими. Водночас, виходячи з позиції, яку обіймають територіальної органи Пенсійного фонду України, складається враження, що спрямовані такі постанови Уряду на недопущення отримання паралельно української та російської пенсії, а також на економію бюджетних виплат на пенсіях тих пенсіонерів з числа ВПО, які повернулись у свої міста на окупованих територіях або виїхали за кордон.

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"Доводиться визнати, що вжиті Кабміном заходи призводять до результатів — як визнаних офіційно, так і неофіційних, — зазначила експертка у коментарі Фокусу. — Наприклад, двоє з клієнтів Бюро, які пройшли ідентифікацію в онлайн-режимі у березні 2024 року, на квітень 2024 року пенсійних виплат не отримали, бо відбувся якийсь "збій системи". Лише після того, як ми звернулись до територіального управління Пенсійного фонду України з цього питання, їм було поновлено виплату пенсій. Начебто дві особи – небагато. Проте скільки людей не отримали пенсії, але не мають змоги звернутись за юридичною допомогою, відомо тільки Пенсійному фонду України, та й це не точно".

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В Мінсоцполітики також кажуть, що ідентифікація потрібна, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені. І заспокоюють: пенсійні виплати продовжують нараховуватись, але тимчасово, до моменту проходження ідентифікації, вони не перераховуються на банківські картки.

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"Звертаємо увагу пенсіонерів, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію: це можна зробити і зараз. Після проходження ідентифікації виплата пенсії буде продовжена, — пояснили в Мінсоцполітики. — Пенсія виплачуватиметься з урахуванням коштів за всі місяці, за які людина не отримувала її через непроходження ідентифікації".

Як пройти ідентифікацію: чотири способи

Для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб:

особисто відвідати відділення АТ "Ощадбанк" чи орган ПФУ;

віддалено авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису "Дія.Підпис" ("Дія ID") на веб-порталі електронних послуг ПФУ;

за допомогою відеоконференцзв’язку (подати заявку можна на веб-порталі електронних послуг ПФУ або через Контакт- центр Пенсійного фонду України за номерами: 0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71);

у випадку перебування за кордоном – отримати в закордонній дипломатичній установі України посвідчення факту, що особа є живою та надати ці документи органу ПФУ, де пенсіонер перебуває на обліку. Передати документи можна за допомогою веб-порталу Фонду чи поштою.

Для отримання "Дія.Підпис" потрібно мати смартфон Фото: Pexels

Для тих, хто не має фізичної можливості відвідати установи банків чи ПФУ, перебуває за кордоном чи на тимчасово окупованій території, найбільш привабливим виглядає спосіб ідентифікації за допомогою "Дія.Підпис". Перешкода тільки одна — отримати цей кваліфікований підпис. Людям похилого віку здається, що це майже неможливо, тому в цьому питанні багато кому доведеться звертатися за допомогою або уважно вивчити покрокову інструкцію, підготовлену Фокусом.

Для проходження ідентифікації пенсіонерам пропонують чотири способи, і всі вони здаються людям похилого віку надто складними

Як отримати "Дія.Підпис": покрокова інструкція

Створення "Дія.Підпису" є безоплатною послугою, а термін дії — один рік або до моменту його видалення. Необхідною умовою отримання "Дія.Підпис" є наявність у додатку "Дія" хоча б одного з цих документів:

ID-картка;

біометричний закордонний паспорт;

закордонний паспорт, виданий після 2015 року;

посвідка на тимчасове чи постійне місце проживання.

Створення "Дія.Підпису" є безоплатною послугою, а термін дії — один рік або до моменту його видалення

Якщо хоч один такий документ є, треба зробити декілька простих кроків:

авторизуватися у додатку "Дія";

у нижньому правому куті перейти до "Меню";

у меню вибрати опцію "Дія.Підпис";

натиснути "Активувати Дія.Підпис".

підтвердити особистість через перевірку фото, виконуючи всі вказівки, які з'являтимуться в нижній частині екрана;

придумати 5-значний пароль для "Дія.Підпис".

Тепер ви можете підписувати документи у "Дії" та онлайн, а також пройти верифікацію на порталі ПФУ.

За допомогою покрокових інструкцій від Фокусу ідентифікацію зробити простіше Фото: Freepik

Верифікація на порталі ПФУ: робимо та перевіряємо

Щоб пройти верифікацію за допомогою "Дія.Підпис", знадобиться ще трохи часу:

зайдіть на веб-портал електронних послуг ПФУ;

у верхньому правому куті натисніть кнопку "Вхід" і виберіть опцію "Дія.Підпис";

у новому вікні, що з'явиться на екрані, натисніть кнопку "Отримати код входу";

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відскануйте QR-код за допомогою опції сканування QR-коду у програмі "Дія" (сканер у програмі знаходиться у верхньому правому кутку екрана смартфона);

підтвердіть запит на авторизацію через "Дія.Підпис" та підтвердіть особу через перевірку по фото, виконуючи вказівки у нижній частині екрана смартфону;

після того, як вашу особу буде підтверджено, натисніть "Далі" та введіть п'ятизначний пароль для "Дія.Підпис", який ви придумали в попередньому розділі.

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Якщо все зроблено правильно, на екрані з'явиться повідомлення, що запит на авторизацію підтверджено. Вхід до особистого кабінету на веб-порталі електронних послуг ПФУ буде виконано автоматично. Щоб додатково переконатися, можна зайти до розділу "Мої звернення" та переглянути останнє звернення.

На екрані з'явиться табличка, в якій буде записано "Статус звернення – Виконано", "Вигляд пенсії/перерахунку – Ідентифікація через Дія.Підпис".