Проходила мимо него, не замечая: женщина нашла в городе "секретный парк" (фото)

Эмили Чаплин часто слышала про "Парк и озеро Мозли", но не знала где он находится. Недавно она прогуливалась по городскому рынку и заметила, что люди подозрительно часто сворачивают на одну из улиц рядом.

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Журналистка Эмили Чаплин из Англии изучала местный фермерский рынок, когда ее внимание привлекла узкая улица. Сначала она не обратила на нее внимания, потому что подсознательная часть ее мозга решила, что она никуда не ведет. Однако она заметила несколько людей, которые сворачивали с туда и исчезали. Ее любопытство взяло верх она совершила настоящее открытие для себя. Об этом пишет Birmingham Live.

Репортер поняла, что переулок, расположенный в Бирмингеме между магазином недвижимости Dixons и общественным центром рядом с фермерским рынком Мозли, должен куда-то уходить. Женщина решила пройтись и осмотреться.

"Я как раз подавила желание заглянуть туда, решив, что следовать за незнакомцами по переулку это не самое лучшее занятие, но я заметила металлическую табличку с надписью "Парк и озеро Мозли" (Moseley Park and Pool). Ага! Я знала, что это место находится где-то здесь. Частный парк, вход в который стоит 60 фунтов в год, но никогда не видела входа. Наверное, я уже дюжину раз проходила мимо него, не замечая. Мое любопытство взяло верх", — сказала Эмили.

Домик для йоги Фото: BPM Media

По ее словам, железный забор отделял аллею от парка, но ворота были распахнуты настежь. На табличке значилось, что сегодня день открытых дверей. Это случается во время фермерской ярмарке.

Высокие деревья укрывали от дождя основную грунтовую дорожку, а дорожки поменьше уводили в лес и к небольшой деревянной хижине для йоги, где, как гласила табличка, подавали кофе. Травянистые участки были усеяны голубыми колокольчиками, а над головой громко пели птицы. Было красиво и так спокойно — трудно поверить, что оживленная центральная улица находится всего в нескольких метрах.

"Я только что прошла мимо группы, игравшей на теннисных кортах слева от меня, когда тропинка внезапно распахнулась, открыв огромное зеленое пространство с холмами, ведущими вниз к большому озеру с островом в центре", — говорит Эмили.

Озеро с небольшим островком Фото: BPM Media

Парк оказался на удивление большим — 11 акров. Вокруг стояли скамейки, качели для детей и разные статуи животных. Любители прогулок с собаками могли найти тут теннисные мячи и палки в специальной корзине. Рядом с озером находилась также хижина для рыбалки. Журналистка отметила, что за парком хорошо ухаживали и почти нигде не было мусора.

"Сделав полный круг, я направилась к выходу из переулка и в два счета вернулся в реальный мир Глядя на бары и магазины, расположенные вдоль центральной улицы, казалось почти невозможным, что этот огромный городской оазис находится прямо за ними. Он находится так близко к главной дороге и всего в двух милях от центра Бирмингема, и все же я видела лишь несколько человек на своем пути в Мозли-парк", — добавила Эмили.

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