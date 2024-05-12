Проходила повз нього, не помічаючи: жінка знайшла в місті "секретний парк" (фото)

Емілі Чаплін часто чула про "Парк і озеро Мозлі", але не знала де він розташований. Нещодавно вона прогулювалася міським ринком і помітила, що люди підозріло часто звертають на одну з вулиць поруч.

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Журналістка Емілі Чаплін з Англії вивчала місцевий фермерський ринок, коли її увагу привернула вузька вулиця. Спочатку вона не звернула на неї уваги, бо підсвідома частина її мозку вирішила, що вона нікуди не веде. Однак вона помітила кілька людей, які звертали туди і зникали. Її цікавість взяла гору і вона зробила справжнє відкриття для себе. Про це пише Birmingham Live.

Репортерка зрозуміла, що провулок, розташований у Бірмінгемі між магазином нерухомості Dixons і громадським центром поруч із фермерським ринком Мозлі, має кудись іти. Жінка вирішила пройтися й озирнутися.

"Я якраз придушила бажання зазирнути туди, вирішивши, що слідувати за незнайомцями провулком — це не найкраще заняття, але я помітила металеву табличку з написом "Парк і озеро Мозлі" (Moseley Park and Pool). Ага! Я знала, що це місце знаходиться десь тут. Приватний парк, вхід до якого коштує 60 фунтів на рік, але ніколи не бачила входу. Напевно, я вже дюжину разів проходила повз нього, не помічаючи. Моя цікавість взяла гору", — сказала Емілі.

Будиночок для йоги Фото: BPM Media

За її словами, залізний паркан відділяв алею від парку, але ворота були відчинені навстіж. На табличці значилося, що сьогодні день відкритих дверей. Це трапляється під час фермерського ярмарку.

Високі дерева вкривали від дощу основну ґрунтову доріжку, а менші доріжки вели до лісу і до невеликої дерев'яної хатини для йоги, де, як свідчила табличка, подавали каву. Трав'янисті ділянки були всіяні блакитними дзвіночками, а над головою голосно співали птахи. Було гарно і так спокійно — важко повірити, що жвава центральна вулиця знаходиться всього за кілька метрів.

"Я щойно пройшла повз групу, яка грала на тенісних кортах зліва від мене, коли стежка раптово відчинилася, відкривши величезний зелений простір із пагорбами, що ведуть вниз до великого озера з островом у центрі", — каже Емілі.

Озеро з невеликим острівцем Фото: BPM Media

Парк виявився напрочуд великим — 11 акрів. Навколо стояли лавки, гойдалки для дітей і різні статуї тварин. Любителі прогулянок із собаками могли знайти тут тенісні м'ячі та палиці в спеціальному кошику. Поруч з озером знаходилася також хатина для риболовлі. Журналістка зазначила, що за парком добре доглядали й майже ніде не було сміття.

"Зробивши повне коло, я попрямувала до виходу з провулка і за дві секунди повернулася в реальний світ. Дивлячись на бари та магазини, розташовані вздовж центральної вулиці, здавалося майже неможливим, що ця величезна міська оаза знаходиться прямо за ними. Він розташований так близько до головної дороги та всього за дві милі від центру Бірмінгема, і все ж я бачила лише кілька людей на своєму шляху до Мозлі-парку", — додала Емілі.

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