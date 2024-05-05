Люди просыпаются с "другой" кожей: любимое место туристов превратилось в город-призрак

В пустыне расположено поселение, жители которого в последние годы страдают из-за постоянных потоков пыли и высыхания соленого озера. Люди боятся за свое здоровье и здоровье родных.

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Город Бомбей-Бич рядом с соленым озером Солтон в Калифорнии (США) когда-то называли любимым местом туристов, но растущее загрязнение воздуха, вызванное глобальным потеплением, превратило его в зону "постапокалипсиса". Об этом пишет Daily Star.

Количество пыли в южном калифорнийском округе сейчас настолько велико, что местные жители часто просыпаются ночью с другим цветом кожи и не могут говорить из-за вредного воздуха.

Местная жительница Ноэми Васкес призналась, что хранит ингаляторы в каждой комнате дома, и рассказала об одной ночи, когда воздух был очень плотным.

"Если бы мой муж не спал рядом со мной в ту ночь, я бы скончалась. Я думаю обо всех тех людях, рядом с которыми никто не спит", — сказала она.

Серия стихийных бедствий сделала ландшафт практически непригодным Фото: David McNew

Издание отмечает, что уже несколько десятилетий соленое озеро Солтон сокращается из-за засух и повышения температуры, вызванных изменением климата. С каждым годом оно становится все опаснее, ведь опасные выбросы попадают в атмосферу, убивая рыбу и вызывая болезни у людей.

Показатели госпитализации детей с астмой, живущих вблизи моря, вдвое превышают средние по штату, а каждый пятый ребенок страдает от этого заболевания. Бомбей-Бич является самым низким населенным пунктом в США, расположенным на 223 фута (68 м) ниже уровня моря. По данным переписи 2020 года, население составляло 231 человек.

Около 230 человек до сих пор живут в городе Фото: David McNew

Один из бывших жителей рассказал, что если в ближайшие годы ничего не будет сделано для решения проблемы загрязнения, то район может стать совершенно непригодным для жизни. Амор Гарсия, 31 год, сказал:

"Никто не предупредил нас, что это будет так плохо для нашего здоровья", — сказал Амор Гарсия

По данным издания, исследователи прогнозируют, что к 2030 году озеро может потерять почти три четверти своего объема, что еще больше ухудшит условия для жизни.

Ранее Фокус сообщал, что пенсионер потратил 25 лет на то, чтобы сделать из своего сада город в стиле Дикого Запада. Стивен Смарт своими руками построил салун, тюрьму, банк, галантерею и даже приемную гробовщика на заднем дворе. Его жена Дениз разделяет хобби мужа, пара даже устроила свадебный прием на их новом ранчо.

Также стало известно, что переделанная под дом церковь со склепами под полом продается за 1,2 млн фунтов. С момента перестройки в главном здании жил только один человек, который не любил приглашать гостей, поэтому о жилье мало кто знал. Рядом с домом есть большой гараж и конюшня.