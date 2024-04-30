Переделанная под дом церковь со склепами под полом продается за 1,2 млн фунтов (фото)

С момента перестройки в главном здании жил только один человек, который не любил приглашать гостей, поэтому о жилье мало кто знал. Рядом с домом есть большой гараж и конюшня.

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В Великобритании продается бывшая церковь Сент-Эндрюс за 1,2 млн фунтов стерлингов. К основному зданию прилагается два акра земли, используемые в качестве кладбища, а также склепы и крипты под полом. Об этом пишет Daily Star.

Здание было построено в 14 веке и с тех пор несколько раз спасалось от угрозы сноса. В начале 2000-х годов оно было перестроено в жилой дом с четырьмя спальнями.

Бывшая приходская церковь, расположенная в деревне Клэй Котон (Англия), имеет свой "секрет", который может отпугнуть потенциальных покупателей. На двух акрах земли, включенных в продажу, находится кладбище, которое до сих пор открыто для посещений. Помимо надгробий в саду, под полом дома находятся склепы и крипты, но, к счастью, они уже не используются. В доме сохранились некоторые оригинальные черты, включая сводчатые и балочные потолки, каменные ступени и вестибюль.

Дом расположен в деревушке Клэй Котон Фото: SWNS В доме сохранились некоторые оригинальные черты, включая сводчатые и балочные потолки Фото: SWNS

Агенты по продаже недвижимости Fine and Country заявили, что здание имеет свои особенности.

"Церковь Сент-Эндрюс — это, безусловно, объект грандиозного дизайна. Этот потрясающий дом, внесенный в список Grade II, изначально был приходской церковью и частично датируется 14-м веком. Он расположен в идиллической деревушке Клэй Котон, на территории площадью около 1,97 акра, с тройным гаражом и конюшней с загончиком", — говорится в объявлении о продаже.

Предыдущий владелец собирал книги Фото: SWNS Прежний хоязин дома не любил приглашать гостей Фото: SWNS

Джонатан Ллойд-Хэм, представитель агентства недвижимости, рассказал, что с момента перестройки дома в нем жил только один человек.

"Он собирал книги, и ему нравилось, что это очень тихое место для жизни, очень спокойное, полностью окруженное открытыми полями и зеленью. Я никого здесь не видел, и хозяин очень редко приглашал гостей. Я не видел ничего подобного, хотя я продаю дома уже 40 лет, и это первое переоборудование церкви такого качества и такого масштаба, которым я занимался", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что супруги бросили жизнь в городе и переехали в дом на болоте. Тара и Кит Годе проживают в доме на воде, но у них есть и обычное жилье. Супругам по душе ловить рыбу, охотиться на диких зверей и наслаждаться жизнью на природе.

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