"Чувствует себя хорошо": В Британии заявили, что слухи о плохом самочувствии Джонсона распускает РФ

Британский премьер-министр, болеющий коронавирусом, попал в больницу после десяти дней самоизоляции

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании сообщил, что подхватил коронавирус еще 27 марта. С того времени он пребывал в самоизоляции и продолжал работать из дома. Однако состояние его не улучшилось и Джонсона перевели в госпиталь. Уже с больничной койки премьер-министр заявил, что «чувствует себя хорошо». А слухи о ухудшении его здоровья "распускают в РФ". Об этом пишет Daily Mail.

Пресс-секретарь премьера выступила с заявление и сообщила, что информация, исходящая из России о том, что Джонсон якобы подключен к аппарату ИВЛ – не отвечает действительности. Он просто проходит тесты в качестве меры предосторожности, следуя совету своего врача.

Госпиталь, где сейчас находится Борис Джонсон/Фото: Wireimage

Когда ее спросили, как можно описать симптомы коронавируса у премьер-министра, ведь раньше на Даунинг-стрит использовали слово "слабый", пресс-секретарь сообщила, что "симптомы постоянны и включают в себя температуру и кашель".

Сам 55-летний Джонсон опубликовал пост в Twitter, поблагодарив работников скорой, персонал больницы Святого Томаса, куда его доставили и отметив, что "проходит рутинные тесты", но "поддерживает связь со своей командой". Но хотя бы приблизительных сроков, когда премьера выпишут, врачи не называют.

Борис Джонсон во время включения из самоизоляции/Скриншот

Впрочем, в парламенте считают, что Джонсон не незаменим, и ему не стоит так «рисковать своим здоровьем», поддерживая тот же безумный рабочий ритм, что и до заболевания. Один из парламентариев даже отметил, что Джонсон слишком пытается подражать своему кумиру, Уинстону Черчиллю.

На этих выходных также выяснилось, что коронавирус подхватила беременная подруга Бориса Джонсона, Кэрри Симондс, однако сейчас она идет на поправку.

Как ранее писал Фокус:

В Британии глава МИД Доминик Рааб назначен преемником ("designated survivor") премьер-министра Бориса Джонсона на случай, если тот заболеет коронавирусом. "Правительство назначило преемника, чтобы обеспечить преемственность правительства, если Борис Джонсон или его главные помощники заболеют", – говорится в сообщении.