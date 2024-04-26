Дочь Елизаветы Юрушевой получила травму головы — девочку госпитализировали

Многодетная мама Елизавета Юрушева, которая сейчас с мужем и детьми живут в Италии, рассказала об инциденте, который случился с ее дочкой.

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9-летняя дочь бизнесвумен Елизаветы Юрушевой и телеведущего и бывшего главы Черкасской ОГА Александра Скичко, Наталья, получила травму головы. Происшествие случилось сегодня, 26 апреля, об этом у себя в инстаграме рассказала Елизавета Юрушева.

По словам Юрушевой, девочка получила травму головы, ее даже пришлось госпитализировать в больницу, где ей зашивали голову.

Юрушева не стала уточнять, как случился несчастный случай, однако рассказала, что девочка несмотря на травму головы держалась достаточно мужественно и даже когда они поехали в больницу зашивать голову девочка даже не пустила слезу, более того она даже успокаивала маму и смеясь поддерживала ее, ведь та переживала за дочь. Девочка сказала маме: "мама держись, нельзя так всегда переживать!".

Дочь Юришевой и Скичко

Юрушева добавила, что единственное, что огорчило дочь, так это то, что из-за травмы головы, она вынужденно пропустит турнир по танцам, к которому она так готовилась. Юрушева также показала фото девочки на котором видно пластырь на темечке, где зашивали.

Напомним, ранее мы писали, жена Александра Скичко рассказала, куда исчез ее муж .

Кроме этого, Фокус писал, что балерина Екатерина Кухар получила серьезную травму ноги.